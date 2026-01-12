Är du data engineer och intresserad av ny teknik inom finansiell sektor?
2026-01-12
Är du data engineer och nyfiken på en spännande förändringsresa? Kom till oss på Finansinspektionen (FI) och bidra med din kompetens! Vi är ett engagerat datateam som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn. Nu förstärker vi vår dataorganisation.
Om jobbet
Som data engineer på avdelningen Data- och analysplattformar har du en nyckelroll i arbetet med att bygga, vidareutveckla och förvalta myndighetens plattformar för datadriven analys. I nära samarbete med verksamheten ansvarar du för att ta fram robusta och hållbara lösningar genom att designa, utveckla och optimera dataflöden, datastrukturer och verktyg för avancerad analys inom FI. Du utvecklar och programmerar dataflöden och bidrar aktivt till uppbyggnaden och förvaltningen av vår nya analysplattform. Rollen innebär arbete med containerbaserad utveckling, automatisering och moderna utvecklings- och driftsprinciper. Du medverkar dessutom i att etablera skalbara, återanvändbara och långsiktigt hållbara lösningar för dataflöden och integrationer. För att lyckas i rollen har du ett helhetsperspektiv på dataarkitektur och kvalitet, och är trygg i att fatta tekniska vägval. Du är nyfiken på nya tekniker och arbetssätt och bidrar med erfarenhet, omdöme och förbättringsförslag i teamets gemensamma utvecklingsarbete. Du arbetar tillsammans med andra kompetenser inom FI och samarbetet sker i tvärfunktionella team. Du känner igen dig i våra värderingar där vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har gedigen erfarenhet inom kod- och data pipelines, ETL/ELT-processer
• har arbetat med databaser och data lakes
• har mycket goda kunskaper inom Python och SQL
• har erfarenhet av CI/CD, versionshantering i Git och automatiserad testning
• har erfarenhet om Docker/containerbaserad utveckling och orkestrering
• har erfarenhet av analysplattformaarkitektur och verktygsval
• har jobbat som data engineer eller ML-engineer
• har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
• är högskole-/civilingenjör inom data eller teknik alternativt systemvetare eller har annan relevant utbildning.
Det är meriterande om du
• har praktisk erfarenhet av open source-verktyg för dataanalys exempelvis Apache Airflow, dbt, JupyterHub, Grafana/Prometheus eller liknande
• har praktisk erfarenhet av AWS S3/MinIo, Apache Spark, Apache Iceberg både on prem och i molnet
• har praktisk erfarenhet av pseudonymisering/maskningslösningar
• har erfarenhet från offentlig- och /eller finansiell sektor.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• ta egna initiativ
• se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.
Om FI
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Verksamhetsområde It leder det strategiska digitaliseringsarbetet, driver innovation och ansvarar för internationell koordinering inom it. Vårt uppdrag är brett och vårt ansvarsområde sträcker sig från löpande drift, support och säkerhet till utveckling och förvaltning av våra system, projektledning, arkitektur, upphandlingar samt leverantörsstyrning. Här jobbar cirka 100 personer, fördelade på 5 avdelningar och en stab.
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Maria Strand Enkullen, avdelningschef, 08-408 987 88
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Ersättning
