Är du C/CE chaufför och vill jobba extra?
2025-08-21
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Är du studerande, pensionär eller har ett annat deltidsarbete och vill köra extra som C eller CE-chaufför? Då kan detta vara något för dig!
Till ett av våra uppdrag i Uddevalla, söker vi nu dig som har C eller CE-behörighet och som vill arbeta extra. Tjänsten är vid behov och arbetstiderna varierar. Arbetsuppgifterna består av b.la. lastning, lossning och transport av gods till terminaler i Uddevalla med omnejd. Du startar och avslutar ditt arbetspass i Uddevalla.
Vår uppdragsgivare är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. På denna arbetsplats blir du en viktig del av något stort - varje dag levereras 600 000 paket, där vartenda paket har en inverkan på någon. Du kan vara med och påverka livet för många.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
C eller CE-behörighet
YKB
Svenska i tal och skrift
För att kunna arbeta vid behov så behöver du ha ett annat deltidsarbete på minst 50%, vara studerande eller pensionär.
Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet som yrkeschaufför samt av arbete inom service, logistik och kundhantering. Vi söker dig som är driven, kan ta egna beslut är självgående och kan ta till dig instruktioner. Vi söker en chaufför som brinner för chaufförsyrket. Som person är du inte rädd för att ta i, då arbetet är fysiskt krävande. Har du truckkort är det meriterande.
Är du den vi söker?
Sök tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsten kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att bli aktuellt vid anställning.
OM FÖRETAGET
SC transport Sverige är en del av mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting Group - ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt 24 241 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid. För dig som är nyfiken på ett äventyr på annan ort - så erbjuder vi även chaufförstjänster i Norge.
