Är du brandingenjör och redo för nästa utmaning?
2026-03-24
Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund som består av kommunerna Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlborg, Essunga, Grästorp och Gullspång. Området har ca 190 000 invånare och en yta av ca 5 700 Km2. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i att nå vårt mål som är att skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vårt område.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som brandingenjör på Enhet Förebyggande kommer du kunna arbeta med tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, tillsyn och tillståndshantering enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, plan- och byggärenden, farlig verksamhet, Seveso-verksamheter, olycksundersökning, brandteknisk rådgivning, information till allmänheten, stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta m.m. Beroende på din bakgrund, kompetens och ditt intresse kommer tjänsten att formas kring dig, med inriktning på det förebyggande arbetet.
Det kommer finnas möjligheter till vidareutbildning, specialisering inom olika områden av förebyggandeverksamheten samt möjlighet att driva olika typer av projekt både inom enheten och inom organisationen.
Har du kompetens för att tjänstgöra operativt, och organisationen har behov av detta, så kan det finnas möjlighet att ingå i någon av våra befälsfunktioner med beredskapstjänstgöring i framtiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad brandingenjör eller civilingenjör i brand- och riskhantering. Ett krav för tjänsten är att du innehar lägst B-körkort. För att lyckas i rollen har du förmåga att ta eget ansvar för information- och kunskapsinhämtning i dina ärenden och är bekväm med att fatta beslut som kan ha stor påverkan för den enskilde. Du ska ha förmåga att vid uttalanden, agerande och beslutsfattande förhålla dig neutralt till förutsättningar som ligger utanför ditt mandat i ärendet.
Du är analytisk och kan väga samman information och olika typer av hänsynstaganden. Du arbetar bra med andra och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vidare ska du också kunna arbeta resultatinriktat och initiativtagande samtidigt som du har förmågan att planera och strukturera ditt arbete för att uppnå resultat.
För tjänsten krävs också att du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa sättet du kommunicerar på efter motparten. Du ska också ha god förmåga att förmedla dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och de du möter i dina ärenden. Som person kan du uttrycka dig korrekt i tal och skrift på svenska och vara en van användare av datorer. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med liknande arbetsuppgifter inom kommunal räddningstjänst eller som konsult.
Urval och intervjuer kan ske löpande så vänta inte med din ansökan. Ansökan ska dock vara inne senast 2026-04-26
Intervjuer som inte sker under ansökningstiden planeras att hållas under v. 18-19.
Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314404".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Skaraborg
(org.nr 222000-1115)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningstjänsten Skaraborg Kontakt
Enhetschef Förebyggande
Erik Lyckebäck erik.lyckeback@rtjskaraborg.se 010-173 63 00
9815119