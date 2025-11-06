Är du Biomedicinsk analytiker student och vill tjäna 100 000 kr
2025-11-06
Studerar du termin 5 i din utbildning till leg biomedicinsk analytiker? Lockas du av tanken att arbeta i Norrbotten? Då har vi ett bra erbjudande för dig! Just nu rekryterar vi medarbetare till samtliga sjukhus i Norrbotten.
Vi erbjuder tillsvidaretjänst och studielön under termin 6.
Vi sökerVi söker Biomedicinsk analytiker studenter som vill arbeta med studielön.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil, har lätt för att samarbeta, serviceinriktad och flexibel. Vi ser det som en merit om du är kreativ och har helhetssyn.
Det här får du arbeta med
Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Kalix sjukhus, Kalix; Gällivare sjukhus, Gällivare; Piteå sjukhus, Piteå och Kiruna sjukhus, Kiruna
Det mindre laboratoriet ger dig möjlighet att se helheten inom laboratoriediagnostikens värld. Detta får du göra tillsammans med erfaren och kunnig personal. Vi arbetar med rotation och hela arbetsplatsen utgör ett team, vilket ger dig som biomedicinsk analytiker ett roligt, omväxlande och intressant arbete. Du kommer arbeta med analyser inom klinisk kemi, koagulation, hematologi, PCR-teknik, serologi och även omhändertagande av blodgivare. Med andra ord, du får en bred kompetens inom hela laboratoriemedicin.
Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Sunderby sjukhus, Luleå
Vi arbetar med rotation och i team, vilket ger dig kompetens inom stora områden av laboratoriemedicin, såsom allmän kemi, hematologi, koagulation, hormoner samt, transfusionsmedicin. På transfusionsmedicin utför vi serologiska undersökningar och utredningar. Hos oss får du arbeta på ett automatiserat högteknologiskt laboratorium och här finns länets specialanalyser samlade.
Klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus, Luleå
Vi erbjuder ett roligt, omväxlande och intressant arbete. Vår diagnostik omfattar områdena bakteriologi, parasitologi, virologi, mykologi och immunologi. Du kommer att arbeta med odling, serologiska- och molekylärbiologiska analyser. Vi arbetar med rotation och i team där fokus är utveckling och ständiga förbättringar.
Klinisk Patologi/Cytologi, Sunderby Sjukhus, Luleå
Hos oss har vi ett nära samarbete mellan läkare, laboratoriepersonal och bårhuspersonal där vi tillsammans arbetar för att utföra vårt uppdrag på bästa möjliga vis. Inom laboratoriet utför vi histopatologisk och cytopatologisk diagnostik där vi siktar på att ligga i framkant genom digital patologi och de utvecklingsmöjligheter som skapas med det. I bårhuset ingår även en obduktionsverksamhet. Hos oss finns det möjlighet för arbete både inom laboratorieprocessen och i obduktionsverksamheten.
Det här erbjuder vi dig
• Studielön under termin 6
• Möjlighet att ansöka om flyttbidrag
• En månadslön i bonus efter ett års arbete som legitimerad biomedicinsk analytiker.
• Ett intressant och stimulerande arbete
• Möjlighet till arbete på laboratoriemedicin inom hela regionen
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning. Ange önskad ort/laboratorium i din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
