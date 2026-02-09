Är du bil/garanti försäljare? Bli KAM hos oss på AutoFlow
2026-02-09
Key Account Manager till AutoFlow
• Var med och digitalisera Sveriges bilhandlare
AutoFlow är Sveriges snabbast växande Dealer Management System (DMS).
Vår plattform samlar alla administrativa moment som en bilhandlare behöver för att driva sin verksamhet effektivt - i ett modernt, intuitivt och kraftfullt gränssnitt som redan har tagit branschen med storm.
Nu söker vi dig med bakgrund inom bilförsäljning som vill ta nästa steg i karriären och bli en del av ett snabbväxande techbolag.
Hos oss får du arbeta nära en bransch du redan kan - men med tempot, friheten och utvecklingsmöjligheterna som bara en techstartup kan erbjuda.
Om rollen:
Som Key Account Manager på AutoFlow blir du en nyckelperson i vår tillväxtresa. Du arbetar proaktivt med att bygga och utveckla relationer med bilhandlare över hela Sverige, visar hur AutoFlow effektiviserar deras vardag och fungerar som en långsiktig partner i deras digitala omställning.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer
Genomföra behovsanalyser och presentera samt demonstrera AutoFlow-plattformen
Följa upp leads och arbeta med både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder
Rapportera löpande till teamlead/chef och bidra med marknads- och kundinsikter
Fånga upp kundernas behov, feedback och idéer och förmedla dem vidare till vårt utvecklingsteam för att säkerställa att AutoFlow ligger steget före
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilförsäljare, Key Account Manager eller liknande roll inom fordonsbranschen
Har stark affärsförståelse och trivs med att ta ansvar
Är relationsskapande, självgående och van att arbeta målinriktat
Vill utvecklas både i din roll och tillsammans med bolaget
Har god teknisk förståelse och behärskar Office-paketet (Excel, Word m.fl.)
Talar och skriver svenska flytande
Trivs med högt tempo och tydliga mål
Har en positiv inställning och gillar att bidra till en trivsam och prestigelös arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Hög grundlön - vi värdesätter din erfarenhet
Generöst bonusprogram kopplat till uppnådda mål
Optionsprogram - möjlighet att bli delägare i AutoFlows tillväxt
Hybridarbete vid bevisad prestation
Stort inflytande och goda utvecklingsmöjligheter i en snabbväxande techmiljö
Friskvårdsbidrag
