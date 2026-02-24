Är du Bartendern vi söker till Goat's Table i Gävle?
Cheffle AB / Servitörsjobb / Gävle Visa alla servitörsjobb i Gävle
2026-02-24
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Gävle
, Östhammar
, Falun
, Bollnäs
, Uppsala
eller i hela Sverige
The Goat 's Table är Gävles självklara mötesplats. Ett nöjescenter med biljard, shuffleboard, dart samlat under ett och samma tak. Till det har vi en bar i absolut världsklass med ett gediget öl och dryckesutbud.
Vi har som företag funnits sedan 2007 och är en stabil arbetsgivare i en expansiv fas, vilket gör att rätt person har stora möjligheter att utvecklas och ta stora steg i karriären.
Vi söker nu en bartender som har god kunskap inom mat, öl, drinkar och är en jäkel på gästkontakt.
Som bartender på The Goat 's Table ansvarar du för en viktig del av våra gästers helhetsupplevelse. Vi lägger stor vikt vid service, kunskap och förmåga att kunna läsa av gästens individuella servicebehov. Vi ser gärna att du har minst två års arbetserfarenhet från liknande tjänster.
Hos oss får du arbeta hos en seriös arbetsgivare och vi är i en expansiv fas vilket gör att det finns goda möjligheter att ta stora steg i karriären.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Goat 's Table Jobbnummer
9761753