Är du både djurvän och händig? Då kan du vara rätt för oss!
2025-09-03
Vi söker en djurskötare till vår grisgård - ett varierat jobb där du får arbeta nära djuren samtidigt som du får använda din praktiska sida.

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarstagande medarbetare till vår grisgård. Arbetet är omväxlande och kombinerar daglig djurskötsel med praktiska uppgifter kring drift och underhåll. Du arbetar bra ensam och tillsammans med andra. Dina arbetsuppgifter
• Daglig skötsel av grisarna - du ansvarar för att djuren har det rent och mår bra.
• Renhållning i stallar och djurutrymmen för att säkerställa god djurmiljö.
• Löpande tillsyn och underhåll.
• Journalföring på papper och dator.
• Enklare reparationer och problemlösning när tekniken krånglar.
• Djurtransporter med traktor och vagn.Kvalifikationer
• Körkort är ett krav
• Vana av traktor är meriterande
• Du är strukturerad och uppskattar ordning och reda.
• Praktisk och lösningsorienterad med gott djuröga
• Grisvana är en merit men inget krav - vi lär gärna upp rätt person
Du behärskar svenska på en nivå som gör att du kan kommunicera i arbetet.
Du uppskattar fysiskt arbete.
Vi erbjuder
• Kurs D9 (obligatorisk för att få behandla grisar)
• Ett självständigt, omväxlande och utvecklande arbete på landet
• Möjlighet att växa både inom djurhållning och praktiskt underhåll
Boende finns inte på gården, men Östgötaslätten är en vacker plats att leta boende på.
Ansökningar med personligt brev och CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Via mail.
E-post: info@lonaeuslantbruk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lonaeus Lantbruk KB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488970