Är du assistenten till en Glad 18-årig tjej med CP-skada i Fruängen ?
2025-11-06
Jag är nyfiken på det mesta, tycker att det är roligt när det händer saker som att bada, gå på Gröna Lund, åka utförsåkning (biski) eller gör någon utflykter i stan/skogen, träffa kompisar, fast jag lever med en CP-skada och sitter i rullstol.
Du kommer att vara mina armar och ben och du kommer att hjälpa mig med allt från att assistera mig i min kommunikation, hjälpa mig att äta, allt kring hygien, mina förflyttningar, min dagliga nödvändiga stretch och annan träning.
Det är bra om du har humor och ung i sinnet för att assistera mig som tonåring, vara påhittig, ha hög arbetsmoral och passa tider. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och att jobba i en familj. Ser du möjligheter och har lätt till skratt är jag säker på att vi kommer att trivas bra tillsammans!
• Observera att vi endast söker kvinnliga assistenter, samt att Du skall vara rökfri.
• Pratar flytande svenska för att assistera mig i min kommunikation
Vi söker assistenter som vill ha en blandad tjänst dag/kväll/natt/helg av nedan tjänster.
Måndag till fredag dag 7.15-15.30, varje vecka
Tjänsten är placerad i min skola, start Skärholmen eller i Fruängen eller där jag befinner mig varje vecka.
Tjänstgöring 100% enligt överenskommelse
Du skall kunna jobba ensam, men även vara en bra lagspelare, då du ingår i ett team av assistenter, eller om ni måste vikariera när någon blir sjuk, men också med resten av min familj.
Anställningsform: Timanställning, Anställningen kan övergå till visstid så länge uppdraget varar vid gott samarbete. Anställningsvillkor, ob-ersättning, tjänstepension, avtalsförsäkringar med mera regleras i gällande kollektivavtal mellan Fremia & Kommunal.
Välkommen med din ansökan! (Obs. Rekrytering sker löpande.)
Skicka gärna med ett foto vid ansökan.
Bra om du också fixar belastningsregisterutdraget för barn med funktionsnedsätting samtidigt när du ansöker. Ersättning
Anställningsvillkor, ob-ersättning, tjänstepension, med mera enligt kollektivavtal Fremia & Kommunal Så ansöker du
