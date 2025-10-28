Är du arbetsterapeut med samhällsengagemang? Bli vår nya koordinator!
Östergötlands Stadsmission / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
2025-10-28
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Hej! Är du vår nya arbetskoordinator som vill göra skillnad för människor?
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt arbetsintegrationskoncept och stötta deltagare på deras väg mot utbildning, arbete och egen försörjning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med arbetsintegration i en miljö där varje individ räknas.
Om jobbet
Som koordinator arbetar du med att möjliggöra arbetsintegrerade insatser för människor som kommer till oss via myndigheter, externa aktörer eller våra egna verksamheter. Du planerar insatser tillsammans med deltagare och uppdragsgivare, coachar och följer upp individens utveckling mot arbete, utbildning eller sysselsättning. Rollen innebär att du ansvarar för deltagarnas process under arbetsträning, bedömer arbets- och aktivitetsförmåga och skapar trygga startpunkter för dem som behöver stärka sin förmåga innan vidare insatser.
Du arbetar nära våra sociala företag och yrkescoacher, genomför utbildningsinsatser samt utformar arbetsstationer och arbetssätt som främjar progression och egenmakt. I rollen ingår även att följa upp nyckeltal, dokumentera insatser och bidra till effektmätning. Du bidrar till att utveckla vårt arbetsintegrationskoncept och säkerställer att insatserna är meningsfulla och utvecklande.
Vi driver idag arbetsintegrerande verksamhet i Linköping och Norrköping och har en målsättning att starta upp verksamhet på fler orter. Resor till städer där Stadsmissionen bedriver verksamhet är en del av rollen.
Om dig
Vi söker dig som drivs av att göra skillnad och som lockas av ett varierat uppdrag där du får möjlighet att utveckla både verksamhet och arbetssätt. Du har ett nyfiket och utforskande förhållningssätt, gillar att tänka nytt och har modet att testa idéer. Du är flexibel, lösningsorienterad och ser motgångar som en chans till lärande och utveckling.
Du är noggrann och har förmågan att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Som person är du ödmjuk och trygg i mötet med andra, du bygger relationer med lätthet och har lätt för att skapa goda relationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga och trivs i ett sammanhang där du får arbeta nära både kollegor och externa aktörer för att tillsammans skapa hållbara lösningar för individers utveckling.
Vi söker dig som har
- Avslutad akademisk utbildning i arbetsterapi.
- Erfarenhet av arbete med yrkescoachning, arbetskoordinering och arbetsintegrerade insatser
- B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av nätverkande med företagsrelationer och arbetsplatsrelaterad matchning. Även meriterande om du arbetat med arbetsintegration/arbetsledning för ungdomar/unga vuxna samt arbetat med individer i missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
- Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
- Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan föregås av sex månaders provanställning
- Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning
Om Stadsmissionen
