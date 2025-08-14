Är du arbetsrättsexpert och letar nästa uppdrag?

Peopleprovide AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-08-14


Vi söker nu skickliga HR-konsulter med djup kompetens inom arbetsrätt som vill bidra med sin expertis till våra kunders verksamheter.
Om uppdragen:
Som arbetsrättskonsult kommer du att:
Ge kvalificerad rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal.
Driva och delta i förhandlingar.
Genomföra analyser, och ta fram handlingsplaner.
Stötta organisationer vid förändrings och utvecklingsarbete.

Vi söker dig som:
Har bred erfarenhet av arbetsrätt, gärna från både offentlig och privat sektor.
Är trygg i att arbeta med förhandlingar och komplexa personalfrågor.
Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer och skapa förtroende.
Är lösningsorienterad och kan arbeta självständigt.
Har bred erfarenhet av kollektivavtal

Omfattning: Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Uppdragen varierar och kan förekomma både på distans och på plats hos kund.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Peopleprovide AB (org.nr 556764-7176), https://www.peopleprovide.se/

Arbetsplats
PeopleProvide

Kontakt
Ida Fjellström
ida.fjellstrom@peopleprovide.se
0738088048

Jobbnummer
9458955

