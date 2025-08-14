Är du arbetsrättsexpert och letar nästa uppdrag?
2025-08-14
Vi söker nu skickliga HR-konsulter med djup kompetens inom arbetsrätt som vill bidra med sin expertis till våra kunders verksamheter.
Om uppdragen:
Som arbetsrättskonsult kommer du att:
Ge kvalificerad rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal.
Driva och delta i förhandlingar.
Genomföra analyser, och ta fram handlingsplaner.
Stötta organisationer vid förändrings och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som:
Har bred erfarenhet av arbetsrätt, gärna från både offentlig och privat sektor.
Är trygg i att arbeta med förhandlingar och komplexa personalfrågor.
Har förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer och skapa förtroende.
Är lösningsorienterad och kan arbeta självständigt.
Har bred erfarenhet av kollektivavtal
