Är du analytisk och vill driva resultat inom kompetensutveckling?
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-07-17
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Sektionen för kompetensutveckling har nationellt ansvar för SiS interna kompetensutveckling. Sektionen leds av sektionschef och består av fyra enheter med bestående av ett 60-tal medarbetare med olika kompetenser.
Nu söker vi HR-specialister inom kompetensplanering som kan utveckla och förvalta sektionens arbete med planering och uppföljning av myndighetens kompetensutvecklingsinsatser. I rollen kommer du att arbeta med att utveckla, upprätthålla och förbättra rutiner och strukturer som gör att vi kan arbeta effektivt, hålla hög kvalitet och ett högt tempo i våra aktiviteter och uppdrag. Du arbetar nära sektionens chefer och andra specialister samt administratörer. Du säkerställer helhetsperspektiv, enhetliga arbetssätt, struktur och spårbarhet i vårt arbete, samt tar dig an planerings- och uppföljningsuppdrag.
Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Samordna och stötta olika uppdrag och aktiviteter inom hela sektionen
Vara länken mellan utveckling, planering och genomförande
Driva utvecklingen av effektiva och enhetliga arbetssätt inom enheten och sektionen
Bistå i sektionens verksamhetsplanering och schemaläggning av våra leveranser
Ta fram och kvalitetssäkra beslutsunderlag, riktlinjer, m.m.
Du kommer att verka i ett komplext sammanhang med högt tempo och med många olika sakfrågor och kontaktytor både inom och utanför sektionen. Du har fokus på ditt uppdrag och bistår vid behov i andra på sektionen förekommande arbetsuppgifter. Vi befinner oss i en expansiv utvecklingsfas som innebär både en organisatorisk utveckling och ett växande uppdrag. I rollen kommer du arbeta i en föränderlig miljö där arbetssätt, innehål och prioriteringar kan förändras i takt med verksamhetens behov.KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Erfarenhet av samordning, koordinering eller projektledning
Erfarenhet av att bearbeta, analysera och sammanställa kvalitativa och kvantitativa data från olika källor, och utifrån det presentera förslag
Erfarenhet av att ta fram skriftliga berednings- och/eller beslutsunderlag
Erfarenhet av att arbeta i ett komplext uppdrag med många olika intressenter
Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, i en för tjänsten relevant roll
Erfarenhet av att effektivisera dina arbetsuppgifter med stöd av AI
För att trivas i denna tjänst uppskattar du ett omväxlande arbete med högt tempo. Du är mycket strukturerad, resultatorienterad och har lätt för att se helheten utan att förbise viktiga detaljerna. Vidare är du prestigelös, vill lära dig och utvecklas med uppdraget. Du är flexibel, ser förbättringsmöjligheter och vågar prova nytt. Du samarbetar gärna med andra och har en god kommunikationsförmåga. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Annonsen gäller tre tillsvidareanställningar. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattning: HR-specialist.
Placering på huvudkontoret i Solna.
SiS har verksamhet i hela landet. Resor förekommer i tjänsten.
Som statligt anställd har du generösa semestervillkor, bra pensionsavtal och kompensation för förlorad inkomst i samband med föräldraledighet och sjukskrivning. Du kan läsa mer om våra förmåner https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 9/8-2026.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
I samband med din ansökan får du svara på ett antal urvalsfrågor kopplat till kravprofilen för rollen. Blir du kallad på intervju behöver du ha med dig intyg som styrker din utbildning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Leili Falsafi Amin
Sektionschef, 010 453 45 26
Jenny Kingstedt
ST/OFR, 010 453 40 77
Isabelle Strid
SACO-S, 010 453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO, 010-453 41 09
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.9.1-7704-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10005028