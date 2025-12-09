Är det dig vi söker till vår Kundtjänst ?
2025-12-09
RTS Sverige AB har expanderat under de senaste åren och just nu söker vi en medarbetare. RTS Sverige AB etablerades i Sverige under 2006 och kommer från en verksamhet som sträcker sig 111 år tillbaka i tiden. Företaget består idag av ett tjugotal anställda.
Vem är du
För att trivas på RTS Sverige AB är du en flexibel medarbetare. Vi vill att du har viljan att bli bra på det du gör och att du har ambitiösa målsättningar i livet. Det viktigaste för oss är inte vad du har gjort tidigare, utan det viktigaste är att du har rätt inställning, vilja och engagemang.
Vi ser gärna att du
• Förstår att snabbtänkthet och snabba beslut är en naturlig del av god service
• Har förmågan att hantera flera saker samtidigt
• Har en personlig mognad och social förmåga att kunna arbeta med olika sorters människor
• Behärskar svenska i tal och skrift
Som medarbetare på RTS Sverige AB arbetar du för att hjälpa våra befintliga kunder över telefon. Det innebär att du har ansvar för våra kunders ärenden och ser till att lösa alla situationer på bästa sätt, samtidigt som du är effektiv i ditt arbete. Våra kunder ska alltid få ett trevligt personligt bemötande och snabb service.

Dina arbetsuppgifter
Besöksbokning
Kundsupport
Kundservice
Administrativt arbete
Tjänsten kommer att tillsättas omgående eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: elia@rtss.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rts Sverige AB
Agneshögsgatan 26 (visa karta
591 71 MOTALA Arbetsplats
RTS Sverige AB

Kontakt
Platsansvarig
Elia Bedwan
elia@rtss.se
