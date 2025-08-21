Är det dig vi söker? Personlig assistent till en sportintresserad kille i S
2025-08-21
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker en personlig assistent till en idrottintresserad kille i Sundsvall, Granloholm. Du kommer att bli viktig del av vår stabila arbetsgrupp!
I arbetsuppgifterna ingår bland annat - städ, tvätt, matlagning samt utföra olika ärenden tillsammans med kunden.
Kvalifikationer/önskemål om assistent: Kunden uppskattar om du har ett eget driv, är ansvarsfull, kan leda och fördela arbetsuppgifter under en dag. Det är toppen om du delar kundens intresse av sport och kanske själv utövar någon form av träning.
God samarbetsförmåga med kund och kollegor uppskattas. Körkort är ett krav.
Om tjänsten: Tillsvidareantällning upp till 68%. Vi mjukstartar med en vikarieanställning.
Arbetstiderna ligger mellan kl.19-15, något kortare på helg. Sovande jour.
Rekrytering sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
