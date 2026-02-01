Aquasafers Söker Säljare/projektledare Till Distrikt Östergötland
2026-02-01
Är du en relationsbyggare och tycker om att göra affärer?
Vi söker relationsbyggande Agenter till AQUASAFERS som vill växa med oss.
Det är en gyllene chans för dig som har tankarna på att bli egen företagare på sikt, eller redan är det.
AQUASAFERS säljer spännande produkter inom vattensäkerhet. Vi samarbetar med ett svenskbaserat företag som har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förebygger vattenskador.
Arbetsbeskrivning:
Arbetet består av att bearbeta bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, VVS-företag och även villaägare. Det innebär både försäljning och projektledning. Det kan förekomma mässdeltagande.
Geografiskt område är Östergötland. Lämplig stad att utgå från är Linköping med omnejd.
Vi söker dig som dig som:
Inger förtroende och är trygg i dig själv
Har lätt för att möta olika sorters människor, på olika nivåer
Är lyhörd
Har teknisk förståelse
Körkort och tillgång till egen bil
Klarar det svenska språket både i tal och skrift
AQUASAFERS är i en uppbyggnadsfas, för rätt person finns det stora möjligheter att vara med och påverka.
Från 1 januari 2026 skärps Säker Vatten-reglerna, det kommer att öka efterfrågan och orderingång. Med bra produkter som ligger i tiden ser vi ljust på framtiden.
Låter det som ett jobb som passar dig? Då ansöker du genom att skicka in CV och ett kort och trevligt personligt brev till info@aquasafers.com
Vid frågor är du välkommen att kontakta Joakim Nordström på +46 732 57 33 28 eller joakim@aquasafers.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: info@aquasafers.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norseq Group AB
582 21 LINKÖPING Körkort
