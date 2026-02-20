APR Technologies söker en Produktionstekniker till Uppsala
2026-02-20
Produktionstekniker - Renrum & avancerad mikroproduktion
APR Technologies utvecklar och tillverkar avancerade termiska lösningar för högkrävande applikationer inom rymd, elektronik och energi. Vi befinner oss i en spännande fas där vår produktion växer och industrialiseras - och nu söker vi en Produktionstekniker som vill vara med och bygga upp framtidens produktionsprocesser.
Om rollen
Du kommer att arbeta operativt i renrumsmiljö med tillverkning, montering och processarbete i initialt små serier som successivt skalas upp. Rollen kombinerar praktiskt arbete med förbättringsarbete, där du är med och utvecklar rutiner, arbetsinstruktioner och hållbara processer tillsammans med kollegor inom produktion och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Arbeta i renrum med tillverkning
Följa och förbättra produktionsprocesser
Dokumentera arbetsinstruktioner och processer
Felsöka och föreslå förbättringar av tillverkningsmoment
Medverka vid införande av ny utrustning
Bidra till ordning, kvalitet och säkerhet i produktionen
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande praktisk erfarenhet
Har några års erfarenhet av praktisk produktion, process eller tekniskt arbete
Har arbetat i renrum eller liknande kontrollerad miljö
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med praktiskt arbete
Kan arbeta självständigt men också i team
Meriterande
Erfarenhet av mikro-/MEMS- eller halvledarprocesser
Lean, 5S eller ständiga förbättringar
Industrialisering eller uppskalning av produktion
Vi erbjuder
Arbete med avancerad teknik i en växande verksamhet
Möjlighet att påverka hur produktionen byggs upp
Liten organisation med korta beslutsvägar
Arbete i moderna lokaler på Ångström Labs (Uppsala)Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
