Apputvecklare iOS till Skyresponse i Luleå från hybrid Umeå
OnePartnerGroup Norr AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-12-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla världsledande teknik för larmhantering i en internationell miljö som präglas av innovation och framåtblickande teknik? Skyresponse fortsätter att växa och söker nu en apputvecklare med erfarenhet av både iOS och Android till vårt team i Luleå. Här får du chansen att arbeta med modern teknik som formar en tryggare och mer sammankopplad värld.
Om rollen som apputvecklare
I rollen som apputvecklare kommer du att bli en viktig del med stort ansvar i vårt utvecklingsteam och arbeta tillsammans med våra två nuvarande apputvecklare - en för iOS och en för Android.Vi har två appar på respektive plattform: en för att skicka larm och en för att ta emot och hantera larm.Du kommer att få ett stort tekniskt ansvar i utvecklingen av våra mobila lösningar och arbeta nära produktägare och andra utvecklare i en agil arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Minst några års erfarenhet av apputveckling.
Erfarenhet av iOS- utveckling
Erfarenhet av nativeutveckling och gärna även av Kotlin Multiplatform Mobile (KMM).
Ett stort eget driv och vilja att ta ansvar för hela utvecklingskedjan.
Det är meriterande om du dessutom har:
Erfarenhet av testautomation för mobilapplikationer.
Erfarenhet av android-utveckling.
Erfarenhet av Android View och Jetpack Compose UI.
Kunskaper i Objective-C och Swift för iOS-utveckling.
Erfarenhet av Bluetooth, Beacons och NFC
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är självgående, lösningsorienterad och gillar att arbeta i team. Hos Skyresponse får du möjlighet att utvecklas tekniskt och vara med och påverka våra produkter i en organisation där innovation och kvalitet alltid står i centrum.
Om Skyresponse
Skyresponse är ett internationellt B2B-techbolag med en molnbaserad plattform för larmhantering, betrodd av larmcentraler och lösningsleverantörer inom vård, smarta byggnader och säkerhet. Varje månad hanterar vår plattform över 16 miljoner larm och händelser runt om i Europa, och vi är den snabbast växande trygghetslarmplattformen i Norden.Vi erbjuder innovativa och skalbara lösningar med öppna API:er och ett stort fokus på enkel integration och partnerskap. Hos oss blir du en del av en modern och internationell organisation som aktivt bidrar till digital transformation och samhällsnytta.
Övrig information
Placeringsort: LuleåSista dag att ansöka är 18 januari 2026
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.I denna rekrytering samarbetar Skyresponse med OnePartnerGroup.För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringskonsult Peter Nilsson Sandlund på 070-549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
eller Johanna Forsell på 072 215 63 08 johanna.forsell@onepartnergroup.se
Bli en del av Skyresponse och utveckla teknik som gör skillnad - varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476) Arbetsplats
Skyresponse AB Kontakt
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se Jobbnummer
9663229