Applikationsspecialister till IT Kundgrupp Hälso- och sjukvård
2025-09-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala vård? Nu har du chansen, vi söker tre tekniskt drivna personer som vill göra skillnad tillsammans med oss.
Om verksamheten
IT Kundgrupp Hälso- och sjukvård består av cirka 25 engagerade medarbetare som tillsammans stöttar regionens hälso- och sjukvård. Vi arbetar i ett högt tempo med stort fokus på samarbete och innovation. Just nu pågår ett omfattande digitaliseringsarbete inom hela regionen, och du kan bli en viktig del av det. Hos oss får du möjlighet att delta i spännande införanden och utvecklingsprojekt som påverkar vården på riktigt.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som applikationsspecialist tillhör du kundteamet för hälso- och sjukvård och arbetar tillsammans med andra applikationsspecialister, kundansvariga, kundleveransansvariga och utvecklingsledare. Rollen har ett tydligt tekniskt fokus där du, tillsammans med dina kollegor, ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av system och integrationslösningar inom kundteamet.
Du kommer att arbeta med att säkerställa att applikationer och tekniska komponenter fungerar effektivt tillsammans, att de är korrekt anslutna till andra tjänster och system och att vi till exempel med hjälp av automation effektiviserar arbetsflöden och frigör tid för mer värdeskapande insatser. Rollen har stort fokus på teknisk förståelse, systemintegration och samverkan mellan olika IT-miljöer.
Ansvarsområdet innefattar bland annat:
- Förvaltning och vidareutveckling av applikationer och integrationskomponenter
- Teknisk analys och felsökning
- Test och produktionssättning av ny funktionalitet
- Dokumentation av integrationer, systemberoenden och tekniska lösningar
- Samverkan med systemleverantörer och interna utvecklingsteam
- Delta i tekniska utvecklingsprojekt och införanden
- Stöd till verksamheten vid tekniska förändringar och integrationer
Dina kunskaper och kompetenser
Du har relevant akademisk examen inom IT eller teknik, alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. B-körkort krävs.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att sätta dig in i komplexa tekniska sammanhang. Du trivs med att arbeta i förändring och ser möjligheter i att utveckla och förbättra tekniska lösningar för verksamheten.
Du har god teknisk kompetens och erfarenhet inom:
- Systemförvaltning med tekniskt fokus
- Integrationer och systemkopplingar
- Testning och kvalitetssäkring
- Teknisk användarsupport och felsökning
Det är meriterande med erfarenhet av hälso- och sjukvård samt vårdinformationssystem.
Låter det intressant? Ansök redan idag och bli en del av vårt engagerade team!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
