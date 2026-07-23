Applikationsspecialist med god IT-kompetens till Klinisk mikrobiologi
Region Halland / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-23
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Vi erbjuder en omväxlande och spännande roll som applikationsspecialist inom systemförvaltning Provbunden diagnostik och söker dig som är nyfiken på att vara med och anpassa nuvarande och framtidens IT-miljö för laboratoriemedicin. Inom systemförvaltning Provbunden diagnostik finns tre Laboratorieinformationssystem (LIS) och tillhörande integrationer.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Som applikationsspecialist kommer du att ansvara för att de system vi använder inom systemförvaltning Provbunden diagnostik möter de behov som finns inom verksamheterna för laboratoriemedicin.
I ditt arbete som applikationsspecialist ingår bland annat följande uppgifter:
Operativt arbete i Laboratorieinformationssystem (LIS)
Konfiguration av LIS system
Ansvara för användarstöd, support och utbildning av applikationer
Kommunicera förändringar och nyheter kopplat till applikationerna
Genomföra relevanta tester avseende nya versioner av applikationer och mjukvaror
Aktivt delta i förbättringsarbete och utvecklingsarbete tillsammans med relevanta arbetsgrupper
Systematiskt förbättringsarbete inom sitt ansvarsområde
Ha fortlöpande kontakt med leverantörer angående supportärenden, uppgraderingar och utvecklingsfrågor
Ta fram användaranvisningar/lathundar eller rutiner/riktlinjer för applikationerna
Delta i upphandlingar
Delta i nationella, regionala och lokala projekt inom laboratoriemedicin
Om arbetsplatsen
Det pågår för närvarande ett förändringsarbete med att samla applikationsspecialisterna från samtliga laboratoriediscipliner under en och samma avdelningschef på Systemförvaltning Provbunden diagnostik. Systemförvaltning Provbunden diagnostik består av Klinisk patologi och cytologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk kemi och transfusionsmedicin. Verksamhet bedrivs i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Inom vår verksamhet arbetar cirka 300 medarbetare som analyserar prover och lämnar provsvar på de analyser olika verksamheter beställer.
Du kommer att arbeta i ett team bestående av åtta applikationsspecialister och en applikationsledare och du kommer att ha din arbetsplats på klinisk Mikrobiologi i Halmstad. Klinisk Mikrobiologi använder för närvarande LIS systemet LVMS.
Vi är en ackrediterad verksamhet vilket ställer höga krav på kompetens, dokumentation och kvalitetssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning som bedöms relevant för tjänsten
Erfarenhet av implementering samt förvaltning av system
Kompetens och erfarenhet kring integrationer
Dokumenterad erfarenhet av att driva IT-projekt
God systemkompetens och förmåga att se din roll i ett större sammanhang
Meriterande är:
Erfarenhet av laboratoriesystem (LIS)
Kunskap inom informationssäkerhet/GDPR
Kännedom om databas och servermiljöer
Erfarenhet av klinisk laboratorieverksamhet alternativt arbete inom hälso- och sjukvård
Du är en förtroendegivande och relationsskapande person som har lätt för att samarbeta på alla nivåer. Du tar initiativ i ditt arbete och driver självständigt dina processer vidare. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken och lyhörd för användarnas behov. Problemlösning är en del av tjänsten vilket kräver att du är analytisk, systematisk och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver kunna skifta fokus snabbt beroende på vad situationen kräver samtidigt som du har förmågan att bibehålla fokus på det långsiktiga arbetet.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha en naturlig fallenhet för tvärfunktionella samarbeten och vara lösningsorienterad.
God IT-kompetens är ett krav, likaså goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Du är kvalitetsmedveten, arbetar gärna med förbättringsarbete, ser till kundens behov och bidrar därmed till verksamhetens utveckling.
Det är även av stor vikt att du är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med olika samarbetspartners.
Vi är måna om att rekrytera rätt person till vårt team och stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, vilket kan innebära att du kan bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
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Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
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Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Medicinsk diagnostik, Halmstad Kontakt
Camilla Brandstedt, avdelningschef 035-131856 Jobbnummer
10010348