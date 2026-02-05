Applikationskonsult med intresse för både teknik och verksamhet
2026-02-05
Vill du arbeta strategiskt med produktutveckling? Har du några års erfarenhet av verksamhetssystem och vill utvecklas i en roll där du både driver utveckling framåt och stöttar kunder? Då är det dig vi söker!
Eniac levererar kvalificerade administrativa system och IT-tjänster till våra kunder inom Svenska kyrkan. Vi söker nu en medarbetare som vill ta en aktiv roll i både produktutveckling och kundkontakt.
Om rollen
Som applikationskonsult i ett av våra team får du vara med och forma framtidens digitala lösningar för kyrkans administrativa verksamhet. Våra system Aveny Bokning, Aveny Diarium och Aveny Musik används av församlingar över hela landet för att bland annat hantera bokning av dop, vigsel och begravning.
Vi arbetar agilt enligt Scrum, vilket innebär att du kommer att vara en del av ett självorganiserande team med täta iterationer och kontinuerlig förbättring. Din roll är tydligt inriktad på produktutveckling med balanserad kundkontakt. Du kommer att vara en viktig länk mellan kundernas behov och den tekniska utvecklingen:
Produktutveckling- kravställning, testning, specifikationer och utvecklingsstöd
Kundservice och support - hjälpa kunder via mail och telefon
Utbildning och implementation - genomföra utbildningar och installationer hos nya och befintliga kunder digitalt eller på plats hos kund
I rollen får du möjlighet att växa och utvecklas inom produktutveckling. Du kommer att arbeta nära produktägare och utvecklingsteam, och vi ser gärna att du utvecklas tillsammans med teamet och tar ansvar för områden som matchar dina intressen, vare sig det handlar om teknisk utveckling, arbetsprocesser eller kundrelationer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Specificera och testa nya funktioner i samarbete med utvecklingsteamet
Dokumentera krav och funktionalitet utifrån kundbehov och verksamhetsanalys
Kvalitetssäkra leveranser genom systematisk testning
Samarbeta med produktägare och andra teammedlemmar för att prioritera utvecklingsarbete
Ge kundservice via telefon och mejl - hjälpa användare att få ut mesta möjliga av systemen
Planera och genomföra utbildningar, både i vår kurslokal, digitalt och hos kunder
Stötta vid implementation av nya kunder
Bidra till förbättringsarbete baserat på kundåterkoppling
Vi söker dig som
Grundläggande kvalifikationer:
Har 1-3 års arbetslivserfarenhet, gärna från roller som applikationskonsult, verksamhetskonsult, IT-koordinator eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem eller affärssystem
Trivs med både strukturerat dokumentationsarbete och problemlösning vid kundkontakt
Talar och skriver svenska obehindrat
Har körkort (B-behörighet) då tjänsten kan innebära resor till kunder
Meriterande:
Har arbetat med specifikation, testning eller kravhantering
Utbildning inom systemvetenskap, informatik eller liknande
Erfarenhet av att hålla utbildningar eller presentationer
Kännedom om agila arbetssätt
Erfarenhet från Svenska kyrkan eller annan församlingsverksamhet
Vi prioriterar kandidater med några års arbetslivserfarenhet, men nyutexaminerade med rätt kompetens och driv är också välkomna att söka.
Som person är du:
Nyfiken på teknik och vill förstå hur system fungerar
Strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt
Pedagogisk och kommunikativ - du förklarar gärna tekniska lösningar för olika målgrupper
Självgående men trivs i teamarbete
Kundorienterad med genuint intresse för att hjälpa andra
Öppen för att lära dig nya arbetssätt och tar gärna initiativ
Om Eniac
Eniac levererar affärssystem som underlättar våra kunders vardag, så att de kan fokusera helhjärtat på sin verksamhet. Vi är marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska kyrkan. I och med att vi själva utvecklar vårt affärssystem Aveny, kan vi vara följsamma när det gäller att vidareutveckla och optimera utifrån nya förutsättningar.
Vi på Eniac försöker alltid jobba långsiktigt, lyhört, flexibelt och prestigelöst. Under våra dryga 40 år som växande bolag har vi märkt att allt hänger ihop. Framgångsrika affärer börjar med ett gott arbetsklimat - det gäller både hos oss och gentemot våra kunder. På så vis lyfter vi varandra och skapar system som verkligen fungerar. Företaget kännetecknas av en platt organisationsstruktur med stort eget ansvar. Medarbetarna arbetar som ett team och sätter alltid kunden i fokus.
Hos oss får du vara en del av ett företag som uppmuntrar till en hälsosam företagskultur genom att bland annat erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstid. Vi har också en aktiv trivselkommitté som regelbundet planerar personalaktiviteter.
Vi har cirka 40 anställda och arbetar i lokaler på Krokslätts Torg i Mölndal, med ett mindre kontor i Stockholm. År 2024 omsatte Eniac 65 miljoner kronor.
Vi erbjuder dig
En roll där du får påverka produktutvecklingen och arbeta strategiskt med systemförbättringar
Tydlig utvecklingsväg inom produktutveckling med möjlighet att växa in i mer koordinerande och processdrivande roller samt delproduktansvar
Agilt arbetssätt med täta iterationer och kontinuerlig förbättring
Varierande arbetsuppgifter med balans mellan produktutveckling, kundkontakt och utbildning
Nära samarbete med kunniga och engagerade kollegor i ett prestigelöst klimat
Flexibilitet med möjlighet till distansarbete ett antal dagar i veckan
Ett bolag som värdesätter sina medarbetare och satsar långsiktigt
Villkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter en provanställning om 6 månader
Placering: Mölndal
Lön: Marknadsmässig, individuell lönesättning
Ansök senast: 260224. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan via work@eniac.se
redan idag!
Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för rollen.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Produkt- och konsultchef Mathilda Zandhers
