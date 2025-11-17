Applikationskonsult Dynamics 365 Business Central med fokus på Supply ch...
"-Det roligaste i mitt jobb är att få hjälpa mina kunder och verkligen se nyttan av det jag hjälper dem med. Varje dag stöter jag på nya utmaningar och lär mig något nytt, trots min långa erfarenhet i rollen."Så beskriverTinavarför hon trivs så bra hos oss på Fellowmind och i vårt Managed Services-team inom Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Om tjänsten
Som en del av Managed Services kommer du att jobba med våra befintliga kunder efter implementationsfasen av nya system. Vissa skulle kalla det förvaltning och support, men för oss är det så mycket mer än så."-Det är här som kunden verkligen får utdelning för sin investering i affärssystemet"somAnders, Head of Managed Services och kanske din framtida chef uttrycker det. För det är i denna fas som vi finjusterar processerna, kompetensutvecklar kunderna, hjälper kunderna när problem uppstår och ser till att de för ut det bästa ur sin Business Central-installation.
Ditt fokus blir givetvis att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra sina affärsprocesser främst gällande Supply Chain-flöden men du kommer även vara inne i andra flöden. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära:
Stöd till kunder gällande problem i lager- & logistikflödena.
Delaktig i projekt gällande exempelvis uppgradering och integration.
Testning, parametersättning och migrering av data.
Anordna workshops och utbilda kundens medarbetare i systemet.
Fånga upp frågor och önskemål från kunden och ta action på dessa.
Hjälpa och coacha kunderna vidare i sina verksamhetsprocesser.
Support och felavhjälpning.
Dokumentation.
Med utgång i våra värderingar - Always personal, Better together, Serious about fun och Act with courage är vi ett stöd genom hela arbetets gång och kundens fortsatta tillväxt.
Våra kunder är mindre till medelstora företag och inom flera branscher där majoriteten verkar inom handelsbranschen.
Vem vi söker?
Vi tror att du har erfarenhet från konsultroll inom Buinsess Central och brinner för eftermarknad och att arbeta långsiktigt med befintliga kunder. Du har ett djup inom Supply Chain-flödena men samtidigt en bredd i hela systemet.
Vi ser gärna att du har:
Stort intresse för affärsprocesser, särskilt inom Supply Chain.
Förmåga att kommunicera affärsmässigt och pedagogiskt.
Servicemindset och proaktivt arbetssätt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Utbildningsmässigt tror vi att du har en bakgrund inom systemvetenskap, ekonomi eller logistik.
Till dig som går igenom nålsögat i vår rekryteringsprocess så erbjuder vi (förutom en fantastisk tillväxtresa) det som vi vill påstå är:
Branschens bästa arbetsplats!
Jag vet! Varje bolag med ett uns självaktning säger samma sak; medarbetarna är det viktigaste i verksamheten, vi är ett värderingsstyrt bolag och så vidare... men är det så FOR REAL? Jag vill i alla fall påstå det och här är lite om vad som erbjuds hos oss;
Ett företag där vi skippat så många skrivna regler som möjligt. Hos oss utgår vi från att alla är vuxna människor, med sunt förnuft och som fattar smarta beslut
En roll där du är med och gör skillnad! På riktigt! Varje dag!
Ett prestigelöst gäng som verkligen delar med sig av sin kunskap och är mån om att du ska blomstra hos oss
Vi glömmer inte bort att skapa balans i livet, och vi hjälps åt precis som ett riktigt bra lag ska göra, vilket gör oss till antitesen till övertid, prestationsbaserade löner och vassa armbågar
Väldigt hög flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsplats
Ett bra förmånspaket bland annat med ett friskvårdsbidrag som är maximerat till vad Skatteverket tillåter för att inte bli förmånsbeskattad, möjlighet till hälsoundersökning, och en massa roliga aktiviteter, kolla gärna in vårtInstagramså förstår du vad vi menar!
Det praktiska
Start: Gärna så snabbt som möjligt, men vi har förståelse för att du har en uppsägningstid som behöver tas hänsyn till
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här och utgår från att det ska fungera för alla parter
