Applikationsingenjör Mekanik till SEW-Eurodrive
2026-01-05
Vår tillväxtresa fortsätter och nu tar vi nästa stora steg - tillsammans med dig! Vi flyttar in i en toppmodern fabrik i Jönköping med fantastiska möjligheter att möta framtidens teknik. Här får du chansen att bidra med innovation, kreativitet och samtidigt skapa stolthet, arbetsglädje och värde för både kunder och kollegor.
Om rollen I rollen som Applikationsingenjör har du ett stort fokus på att utbilda och stötta kunder, säljare och kollegor med tekniska lösningar och beräkningar. Du ansvarar för projektering av drivsystem, främst växelmotorer och frekvensomriktare samt arbetar i nära samarbete med automationskollegor för att utveckla och leverera kompletta, kundanpassade lösningar.
Du arbetar brett, från teknisk expert och rådgivare i tidiga projektskeden till applikationsanpassningar, support och utbildningar. Med stöd av kunniga kollegor, välutvecklade beräkningsverktyg och en omfattande teknisk dokumentation är du med och säkerställer rätt lösning levereras snabbt, effektivt och med hög kvalitet. Rollen erbjuder en varierad, utvecklande och energifylld vardag.
I rollen ingår cirka 20 resdagar per år, främst inom Sverige. Utbildning på nya produkter får du lokalt i Jönköping och på Drive Academy vid huvudkontoret i Bruchsal, Tyskland.
Din ProfilVi söker dig som är högskoleingenjör inom maskinteknik eller mekatronik samt har några års arbetslivserfarenhet inom området. Erfarenhet av drivsystem och automationslösningar från tillverkande industri är mycket meriterande.För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är tekniskt nyfiken och tycker om att förstå och lära dig tekniken i våra produkter. Du har en stark förmåga att bygga relationer och samarbeta i team, samtidigt som du är självmotiverad och ambitiös med en vilja att utvecklas. Du är ödmjuk, trygg och prestigelös, med en serviceinriktad inställning och en god känsla för struktur och planering. Vi ser också att du har förmåga att analysera och lösa applikationsproblem på ett systematiskt sätt och att du på sikt vill och vågar stå inför grupper för att utbilda kunder och säljare i vår produktportfölj.
Vi erbjuderDu blir en del av ett välmående och välkänt familjeföretag som tänker och agerar långsiktigt. Vi bygger vår framgång på sammanhållning, glädje och en genuin företagskultur. Här får du frihet under ansvar med möjlighet att påverka, såväl din egen som företagets utveckling. Du får dessutom arbeta med lösningar/produkter som är i en klass för sig inför framtidens behov.
Vi söker dig som ser möjligheterna i tjänsten och som vill dela med dig av din erfarenhet och ditt engagemang. Vi ser fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering och Ledarskap. Frågor om tjänsten besvaras av Jennifer Djureholt 0702-091 693.
Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att vi får in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 25 januari.
Om SEW-EURODRIVESEW-EURODRIVE AB är sedan 1968 ett helägt dotterbolag till SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG i Tyskland som är världsledande inom drivutrustningar till industrin. Vårt svenska huvudkontor samt monteringsfabrik finns i Jönköping. Våra försäljningskontor är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Skellefteå och Gällivare. Vi är idag ett nittiotal anställda, omsätter 600 miljoner SEK samt är AAA-rankade och ISO 9000-certifierade. SEW-EURODRIVE har marknadens största produktprogram inom området motorer, växlar, decentraliserad elektronik, frekvensomformare, servosystem, motion-control. För varje kund skräddarsys lämpliga högkvalitativa lösningar. Våra kunder finns inom svensk industri såsom Automotive, distribution, livsmedel, papper- och trä samt gruv- och stålindustrin. SEW-koncernen omsätter 50 miljarder SEK och har ca 22 000 anställda.
Från och med januari 2026 kommer verksamheten att vara baserad i en ny toppmodern anläggning på 10 000 m2 i Jönköping. Detta Drive Technology Center samlar försäljning, produktmontering och service vilket möjliggör snabbare och mer effektiv kundsupport.
