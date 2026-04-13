Applikationsexperter inom livsvetenskap till AI-fabriken Mimer
2026-04-13
Mimer erbjuder tillgång till AI-optimerade beräkningsresurser och skräddarsydda tjänster som utbildning och support till små och medelstora företag, startups, forskare och myndigheter. Målet är att främja innovation och AI-användande och göra Europa till en ledande AI-kontinent. Mimer drivs av NAISS i partnerskap med https://ri.se/
och ingår i EU:s ambitiösa AI Factories-satsning.
Läs mera på https://mimer-ai.eu/about-mimer/, https://www.naiss.se, https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en
Om jobbet
I den här rollen är ditt ansvar att hjälpa forskare inom livsvetenskap att genomföra konkreta AI-projekt, från att sammanställa, organisera och dela deras viktiga datamängder, hjälpa dem att skriva ansökningar om resurser, genomföra maskininlärning, och utveckla färdiga modeller. Exempel inkluderar drug design, kryo-elektronmikroskopi, förutsägelser av struktur och simuleringar av dynamik hos biologiska makromolekyler, genomikdata och tillämpningar inom personlig medicin, inklusive språkmodeller. Arbetet omfattar även att organisera träning gemensamma aktiviteter för AI inom livsvetenskap, att samarbeta med andra infrastrukturer i Sverige och EU. Du kommer att facilitera, utveckla och samarbeta med kollegor som jobbar vid RISE och vid partneruniversitet i syfte att utveckla det användarstöd som ges nationellt inom området livsvetenskap.
Om dig
Vi söker dig som har breda ämneskunskaper inom livsvetenskap med inriktning mot maskininlärning samt en vilja och visad förmåga att kunna arbeta i distribuerade team.
För en (1) av dessa två tjänster är goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift, ett krav. För den andra (2) tjänsten är goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, ett krav.
Vi vill att du har:
Doktorsexamen som omfattar arbete med maskininlärning inom livsvetenskap.
Erfarenhet av arbete med storskaliga beräkningar och/eller att organisera stora datamängder inom livsvetenskap.
Erfarenhet av att självständigt författa vetenskapliga publikationer.
Erkänt god förmåga att på ett övertygande sätt förmedla engagemanget och betydelsen av ett komplext vetenskapligt projekt till olika intressenter.
Intresse, erfarenhet och förmåga att samarbetta med grupper på både lokal och nationell nivå.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att ha utvecklat egna AI-modeller inom livsvetenskap.
Erfarenhet av arbete på multinationell nivå och kontakter med internationella organisationer och finansiärer.
Erfarenhet från EU- och/eller EuroHPC-projekt.
Erfarenhet av att skriva ansökningar om datatid och liknande resurser.
Erfarenhet av samarbete med företag eller myndigheter.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid den nationella akademiska infrastrukturen för superdatorer i Sverige (NAISS) som är en centrumbildning vid Campus Valla med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på https://www.naiss.se/
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Rekryteringen avser 2 tjänster.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning såväl som möjligheter att förena föräldraskap och en aktiv fritid med arbetsliv.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2026-04-23. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121635".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
Linköpings Universitet, Naiss (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Kontakt
Anna Jänis anna.janis@liu.se
9851846