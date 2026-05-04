Applikationsexperter inom AI/ML till Superdatorcentrum
Välkommen till din framtida karriär vid Linköpings Universitet!
Linköpings universitet är en plats där innovation och kunskap möts för att skapa framtidens lösningar. Vi är ständigt på jakt efter talangfulla och engagerade individer som kan bidra till vår forskning och utbildning inom en mängd olika områden.
Just nu har vi ett särskilt behov av experter inom artificiell intelligens och maskininlärning (AI/ML). Dessa roller är avgörande för att utveckla avancerade beräknings- och datalagringstjänster som stödjer svensk forskning.
Om jobbet
Vi söker dig som har stark kompetens inom AI/ML, särskilt inom områden som djupa neurala nätverk. Du kommer att arbeta med att utveckla och förbättra våra beräkningsresurser och tjänster, samt delta i utbildningsinsatser för att möta de växande behoven inom forskningsvärlden.
Arbetsuppgifterna inkluderar att:
Utveckla och genomföra utbildningsinsatser.
Förbättra prestandan hos våra beräkningsresurser.
Utveckla nya tjänster för forskning, särskilt inom AI.
Ge teknisk support och samarbeta med forskare för att maximera deras forskningsresultat.
Om dig
För att lyckas i denna roll bör du ha:
En relevant universitetsutbildning inom datavetenskap eller liknande.
Goda kunskaper i programmeringsspråk som Python och erfarenhet av ramverk som PyTorch eller TensorFlow.
Erfarenhet av arbete i Linux/Unix-miljöer.
Meriterande är också erfarenhet av undervisning, arbete med stora datamängder, och kunskap inom parallellprogrammering eller vetenskaplig beräkning.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Campus Valla vid Linköpings universitet, omgiven av ledande experter och med tillgång till toppmoderna resurser. Vi erbjuder en stimulerande miljö där samarbete och innovation står i centrum.
För mer information om vår verksamhet och hur det är att arbeta hos oss, besök Nationellt superdatorcentrum.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-05-29. Vi ser fram emot att höra från dig och utforska hur du kan bidra till vår framgång!
Linköpings universitet är en arbetsplats som präglas av mångfald och jämställdhet. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade kandidater oavsett bakgrund.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Kontakt
Avdelningschef
Anna Jänis anna.janis@liu.se +46 13 28 57 10 Jobbnummer
9890583