Applikationsexpert inom dataVisualisering (Forskningsingenjör)
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Stockholm Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
InfraVis är en nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet som stödjer utvecklingen av forskningspraktiker genom att tillämpa och anpassa moderna tekniker och metoder för dataanalys och visualisering.
Målet är att förbättra stödet för dataanalys, möta nya utmaningar avseende stora och komplexa datamängder samt ge konkreta konkurrensfördelar för svenska forskare. Infrastrukturen består av experter inom visualisering med stor erfarenhet inom många mjukvaruplattformar och tillgång till avancerade visualiseringslaboratorier. InfrasVis användare kommer att erbjudas stöd via en nationell helpdesk med korta svarstider såväl som mer djuplodande projekt utifrån mer specifik data och särskilda utmaningar. InfraVis kommer kunna erbjuda lösningar från de anslutna forskargrupperna, underhålla ett arkiv med mjukvara och goda exempel på användning samt anordna utbildning i form av kurser, seminarier och on-linedokumentation.
Som applikationsexpert (forskningsingenjör) kommer du att assistera svenska forskare att visualisera och analysera deras data. Applikationsexperterna agerar användarsupport och ansvarar för en helpdesk med korta svarstider på återkommande frågor såväl som hänvisningar till mjukvaruresurser och dokumentation. Applikationsexperten hjälper också typiskt till mer handgripligt med specifik data från användaren och är även direkt involverad i att anpassa eller utveckla tillämpningsspecifik programvara för visuell dataanalys och kommunikation. Applikationsexperterna inom InfraVis kan också få ta sig an utåtriktade kommunikationsaktiviteter, utbildning, underhåll av mjukvara och dokumentation, utvecklingen av själva infrastrukturen samt internutbildning och självutvärdering.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Samarbete med ledande forskare inom visualisering och datavetenskap, samt en rad olika tillämpningsområden, såsom medicin, astronomi, fysik, kemi, transport och energi.
- Deltagande i, företrädesvis, nationella workshops, seminarier och konferenser.https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050
samt våra https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens. Ämnet är datavetenskap, matematik, fysik eller närliggande ämnesområden.
- Den sökande ska kunna kommunicera på engelska motsvarande Engelska B/6, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Den sökande ska kunna kommunicera på svenska för att utföra många av arbetsuppgifterna.
Meriterande
Sökande ska ha dokumenterade kunskaper i mjukvaruutveckling och dataanalys, t.ex. från kurser inom området eller genom att ha tillämpat dem i ett projekt /examensarbete:
- Visuell dataanalys
- Statistisk dataanalysis
- Maskininlärning
- Databearbetning
- Mjukvaruutveckling, inklusive dokumentation
- Programmeringsspråk
- C / C++
- Python / NumPy / SciPy
- R / Matlab / Maple / Octave
- C#
- JavaScript
- Användartestning och UX såsom: HTML / CSS, Adobe XD / Figma / InVision
- Grafik- och visualiseringsbibliotek och verktyg, såsom: OpenGL / webGL / Vulkan , D3 / Vega, Matplotlib, ParaView, Unity / Unreal Engine/ Godot
Listan betraktas ej som uttömmande, ej heller är samtliga exempel strikt förväntade - en stark samling av några färdigheter representerade av ovan listade exempel föredras.
- Ämnesskicklighet
- Yrkesskicklighet.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
- Metodiskt dokumentera och reflektera för att kontinuerligt förbättra arbetssätt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda
- språkkrav. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.
För ihttps://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Filip Berendt berendt@kth.se Jobbnummer
9460644