Applikationsexpert - gruppledare inom livsvetenskap
Linköpings universitet / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
NAISS, nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare. NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd och har 12 partneruniversitet över hela Sverige.Vi söker en Applikationsexpert inom livsvetenskap till den svenska AI-fabriken Mimer med erfarenhet av att leda grupper
Mimer erbjuder tillgång till AI-optimerade beräkningsresurser och skräddarsydda tjänster som utbildning och support till små och medelstora företag, startups, forskare och myndigheter. Målet är att främja innovation och AI-användande och göra Europa till en ledande AI-kontinent. Mimer drivs av NAISS i partnerskap med RISE Sveriges forskningsinstitut och ingår i EU:s ambitiösa AI Factories-satsning.
Läs mera på https://mimer-ai.eu/about-mimer/, https://www.naiss.se, https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en
Om jobbet
I den här rollen har du två huvuduppdrag: att som applikationsexpert bistå forskare samt att vara gruppledare.
I det första uppdraget är ditt ansvar att hjälpa forskare inom livsvetenskap att genomföra konkreta AI-projekt, från att sammanställa, organisera och dela deras viktiga datamängder, hjälpa dem att skriva ansökningar om resurser, genomföra maskininlärning, och utveckla färdiga modeller. Exempel inkluderar bilddata från mikroskopi, kryo-elektronmikroskopi, förutsägelser av struktur och simuleringar av dynamik hos biologiska makromolekyler, genomikdata och tillämpningar inom personlig medicin, inklusive språkmodeller. Arbetet omfattar även att organisera träning gemensamma aktiviteter för AI inom livsvetenskap, att samarbeta med andra infrastrukturer i Sverige och EU.
I det andra uppdraget är ditt ansvar att facilitera, utveckla och samarbeta med kollegor som jobbar vid RISE och vid partneruniversitet i syfte att utveckla det användarstöd som ges nationellt inom området livsvetenskap. Som en del av ledaruppdraget ingår att delta i ledningen av den europeiska arbetsgruppen för AI inom livsvetenskap.
Om dig
Vi söker dig som har breda ämneskunskaper inom livsvetenskap med inriktning mot maskininlärning samt en vilja och visad förmåga att kunna arbeta med ledarskap och grupputveckling i din roll.
Vi vill att du har:
• Doktorsexamen som omfattar arbete med maskininlärning inom livsvetenskap
• Erfarenhet av arbete med storskaliga beräkningar och/eller att organisera stora datamängder inom livsvetenskap
• Erfarenhet av att självständigt författa vetenskapliga publikationer
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på engelska
• Erkänt god förmåga att på ett övertygande sätt förmedla engagemanget och betydelsen av ett komplext vetenskapligt projekt till olika intressenter
• Intresse, erfarenhet och förmåga att leda arbetsgrupper på både lokal och nationell nivå
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att ha utvecklat egna AI-modeller inom livsvetenskap
• Erfarenhet av arbete på multinationell nivå och kontakter med internationella organisationer och finansiärer.
• Erfarenhet från EU- och/eller EuroHPC-projekt.
• Erfarenhet av att skriva ansökningar om datatid och liknande resurser
• Erfarenhet av samarbete med företag eller myndigheter
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid NAISS som är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på www.naiss.se
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen innebär en befattning som applikationsexpert.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning. Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera anställningen med en aktiv fritid.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
Mer information om förmåner för anställda finns här.Publiceringsdatum2025-12-18Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2026-01-19. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Statliga vilkkorsavtalet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
Data Science Director
Joel Hedlund joel@naiss.se +46 734 607126 Jobbnummer
9653966