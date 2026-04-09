Application Security Engineer sökes till internationellt fordonsföretag
Lockas du av att arbeta i en framtidsbransch där innovation och hållbarhet står i centrum? Vill du utvecklas inom applikationssäkerhet och samtidigt bidra till säkrare digitala lösningar i en global verksamhet? Är du en strukturerad och nyfiken person som vill vara med och forma morgondagens transportlösningar? Läs gärna vidare!

Om tjänsten
Perido söker en Application Security Engineer till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Göteborg, där arbetet sker på plats på kontoret.Arbetsuppgifter
Som Application Security Engineer blir du en viktig del av vårt säkerhetsteam där du bidrar till att stärka och effektivisera arbetet inom applikationssäkerhet. Rollen kombinerar tekniska och koordinerande uppgifter och ger dig möjlighet att arbeta nära både utvecklingsteam och säkerhetsspecialister.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
Hantera och fördela säkerhetsrelaterade ärenden till rätt teammedlemmar
Bidra till att underhålla och förbättra intern dokumentation såsom riktlinjer, playbooks och kunskapsdatabaser
Kommunicera med utvecklingsteam för att samla in information, följa upp aktiviteter och förtydliga behov
Stötta planering och koordinering av initiativ som införande av säkerhetsverktyg och sårbarhetsåtgärder
Delta i retrospektiv och processgenomgångar för att identifiera förbättringsmöjligheter
Bidra till dagliga administrativa och koordinerande uppgifter för att säkerställa ett smidigt teamarbete
Dina egenskaper
Du är strukturerad, initiativtagande och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt, även när prioriteringarna snabbt förändras. Du kommunicerar tydligt och professionellt, särskilt i skrift, och har en naturlig förmåga att samarbeta med personer i olika roller och på olika nivåer inom organisationen. Vi tror också att du har ett genuint intresse för cybersäkerhet, säker mjukvaruutveckling eller riskhantering, och att du är nyfiken på att utvecklas inom området.Kvalifikationer
Examen inom informationssäkerhet, datavetenskap eller närliggande tekniskt/organisatoriskt område
Relevant arbetslivserfarenhet
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-12-31. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35767 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
