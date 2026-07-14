Apotekstekninker till Apotek Hjärtat ICA Maxi Motala
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Motala Visa alla apotekarjobb i Motala
2026-07-14
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Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är en härlig arbetsgrupp på sju farmaceuter och sex recepttekniker. Vi har ett starkt samarbete i gruppen och alla är väldigt engagerade i att nå våra mål. Öppen kommuniktion och att ha roligt på jobbet är viktigt för oss.
Till oss kommer kunder i alla åldrar och vi har alla typer av recept - vilket ger bra erfarenhet och stimulerande arbetsmiljö.
För mig som chef är det viktigt att du vill utvecklas i din yrkesroll och att du är rak och tydlig i din kommunikation. Du är sammarbetsvillig och har en stark laganda.
Tjänsten är en vikariat på 6 månader med möjlighet till förlägning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Vi har öppet alla dagar 8-22, (från mitten av oktober 7-22).
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 11/8
Kontaktperson: Faisal Mohammadshahi
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
591 53 MOTALA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Motala Jobbnummer
10002395