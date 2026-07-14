Apotekstekniker till Sjukvårdsfarmaci, Läkemedelscentrum
Region Östergötland / Apotekarjobb / Linköping Visa alla apotekarjobb i Linköping
2026-07-14
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nu efter en apotekstekniker som har ett genuint intresse av att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utmanande arbete i nära samarbete med sjukvården. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat varuhantering, plock och pack av vätskevagnar, hållbarhetskontroll, beställning och uppackning av läkemedel ute på vårdenhet. Viss hantering av tyngre varor förekommer. Du trivs bra med att jobba med människor och är engagerad och hjälpsam både i mötet med vårdens medarbetare och i samarbetet med dina kollegor. Utmaningar och förändringar ser du som möjligheter till förbättringar och utveckling. Tillsammans med erfarna medarbetare kommer du att växa i din roll och fortsätta att driva vår verksamhet framåt i den hastighet som krävs för att möta vårdens krav.
Om dig
Du är utbildad apotekstekniker. Tidigare erfarenhet av liknande arbete med läkemedel på till exempel sjukhusapotek är starkt meriterande. Goda kunskaper i svenska och god datorvana. Introduktion och upplärning anpassas/ utifrån din studie- och yrkesbakgrund.
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i team samtidigt som du har förmågan att utföra arbetet självständigt. Du förväntas vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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587 58 581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Universitetssjukhuset Kontakt
enhetschef
Marta Matynkowski marta.matynkowski@regionostergotland.se 010-1040327 Jobbnummer
10002868