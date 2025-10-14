Apotekstekniker till nyöppning av Apotek Hjärtat, ICA Maxi Arvika
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Arvika Visa alla apotekarjobb i Arvika
2025-10-14
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Arvika
, Eda
, Munkfors
, Karlstad
, Hammarö
eller i hela Sverige
Apotekstekniker till nyöppning av Apotek Hjärtat, ICA Maxi Arvika
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning?
Vill du vara med och sätta din prägel på ett helt nytt apotek?
Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du framför allt med försäljning och professionell rådgivning inom egenvården Du kan med fördel ha receptbehörighet, men det är inget krav. I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - regionchefen berättar
Apoteket kommer att öppna tidigt under 2026 och ligga tillsammans med ICA Maxi som just håller på att ta sin form i helt nybygda lokaler. Butiken ligger straxt utanför centrum, längs med infarten från Karlstad.
Öppettiderna kommer inledningsvis att vara 8-20, måndag till söndag. Teamet kommer givetvis att bestå av såväl farmaceuter som engagerade apotekstekniker.
I Arvika har vi dagsläget två väletablerade apotek, så ett fint och inarbetat samarbete finns redan bland kollegor på orten. Förhoppningen med denna nyetablering är givetvis att vi inte bara ska nå våra redan trogna Hjärtat-kunder, utan också locka helt nya besökare som kommer för att sköta sina inköp på ICA Maxi.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
• Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
• Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
• Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 251109
Kontaktperson: RC Josefine Wase Carlbinder 0722 151171 josefine.wase.carlbinder@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
671 80 ARVIKA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, ICA Maxi Arvika Jobbnummer
9555271