Apotekstekniker till Nyetablering Nordstan Norr Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Göteborg Visa alla apotekarjobb i Göteborg
2026-07-23
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, Mölndal
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, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
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Är du en positiv och driven Apotekstekniker som brinner för att skapa kundmöten i världsklass? Nu har du chansen att få vara med och bygga upp ett apotek från grunden. I slutet av november öppnar vi dörrarna för vårt nya apotek Nordstan Norr. Missa inte denna möjlighet!
Tack vare vårt läge vid västlänkens nya station och nya ICA Supermarket Nordstan kommer vi redan från start ha ett bra kundflöde och du och dina kollegor kommer få äran att välkomna dom till vårt nyaste Hjärta.
En positiv och inkluderande arbetsmiljö är en självklarhet och tillsammans bygger vi vårt team från grunden samtidigt som ni har kul på jobbet.Det finns också möjlighet att anta extra roller så som säljansvarig och varuansvarig.
Apoteket kommer från start ha öppet 8-20 på vardagar, 10-18 på lördagar och söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som Apotekstekniker. Tjänsten är på deltid- heltid, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Kontaktperson: Kristina Yilmaz kristina.yilmaz@apotekhjartat.se
0722-122090
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Apotek Hjärtat Nordstan Norr Jobbnummer
10010111