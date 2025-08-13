Apotekstekniker till Kronans Apotek i Umeå Renmarkstorget
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Nu har du chansen att vara med och forma ett nytt team från grunden - ett team där din kompetens, din energi och ditt engagemang kommer att ha verklig betydelse. Det här är inte bara ett nytt jobb - det är en nystart, där du får möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och laganda från dag ett. Tillsammans bygger vi ett starkt, inspirerande och kundfokuserat apoteksteam. Vi letar även efter Farmaceuter.
Din roll som apotekstekniker för Kronans Apotek i Umeå på Renmarkstorget Vi söker en driven och engagerade apotekstekniker till vårt nya apotek mitt i centrala Umeå. Här får du chansen att vara med och starta upp verksamheten och bli en viktig del i att bygga upp teamet, rutinerna och kundupplevelsen från grunden. Du kommer att vara vår expert på egenvård och receptfria läkemedel, och möta en varierad kundkrets - från barnfamiljer till äldre och allt däremellan.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån att erbjuda bästa möjliga rådgivning och försäljning av egenvårdsprodukter likväl det receptbelagda - med din receptkompetens. I din roll ingår också följande arbetsuppgifter:
- Jobba med exponering och beställning av varor.
- Kassahantering och lagerhållning.
- Utveckling av kampanjarbete och kvalité.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik med teamet där ni tillsammans skapar kundupplevelser i världsklass.
Apoteket är öppet måndag till fredag 9-18, stängt på lördagar och på söndagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Önskad start enligt överenskommelse.
Detta är en unik chans för dig som vill vara med från början, göra skillnad och växa i ett nytt sammanhang. Välkommen till ett nytt kapitel - vi ser fram emot att skapa det tillsammans med dig!
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta Amanda Törmänen, amanda.tormanen@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Stephanie Nielsen från Unionen, maila Stephanie.nielsen@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
