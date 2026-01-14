Apotekstekniker till Kronans Apotek i Malmö, Mobilia
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Malmö
2026-01-14
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekstekniker för Kronans Apotek Mobilia Malmö
Vi söker en engagerad och målinriktad apotekstekniker till vårt apotek på Mobilia. Du blir vår expert på receptfria läkemedel och vårt egenvårds sortiment. Apoteket är beläget i populära köpcentret Mobilia och i närområdet finns allt från populära butiker för den shopping sugna, till vårdcentral, barnmorskemottagning och folktandvård. Den typiska kunden hos oss är en mix av barnfamiljer, äldre och egenvårdskunder. Du arbetar tillsammans med ett kompetent och samarbetsinriktat team bestående av 6 farmaceuter och 3 apotekstekniker som gemensamt tar ansvar för apoteket och bidrar till kund upplevelser av hög kvalitet.
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av egenvårdsprodukter till arbete med receptbelagda läkemedel utifrån din receptkompetens. I din roll ingår även följande arbetsuppgifter:
- Arbeta med exponering och beställning av varor.
- Ansvara för kassahantering och lagerhållning.
- Bidra till utveckling av kampanjer och kvalitetsarbete.
- Främja delaktighet och samarbete inom apoteket och tillsammans med teamet skapa en positiv kund upplevelse i varje möte.
Apoteket är öppet 09-20 på vardagar, 10-18 på helgerna. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på omfattning heltid/deltid och du kommer tillhöra apotekschef Vanja Erlandssons team. Önskad start 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Vanja tel. 070-198 94 39
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
