Apotekstekniker till Kronans Apotek i Karlsborg
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Karlsborg
2026-01-23
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Vi söker en ny kollega till teamet! Varmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Karlsborg! Som apotekstekniker hos oss är du vår och apotekets expert på receptfria läkemedel och vårt egenvårdssortiment. Hos oss i Karlsborg blir du en del av ett härligt gäng på fyra medarbetare, varav tre farmaceuter, som tillsammans arbetar för att nå apotekets mål. Som tekniker arbetar du flexibelt över hela apoteket efter behov med kundmöten, rådgivning, kassa, lager, sortiment och kampanj.
Exempel på arbetsuppgifter
- Professionell rådgivning och försäljning av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.
- Arbeta för bästa möjliga service, positiv atmosfär och för ordning och reda på apoteket.
- Arbeta med och underhålla ett effektivt och fungerande lager på apoteket.
Apoteket är öppet måndag-fredag 09.00-18.00. Stängt helger. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning och du välkomnas till apotekschef Evelina Källs team.
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker från yrkeshögskola. Antingen är du i början av din karriär eller har du längre erfarenhet och vill sprida och inspirera med din kunskap till dina nya Kronans kollegor. Du trivs i mötet med kund och genom din lyhördhet och engagemang ger du en service i världsklass! Receptbehörighet är meriterande men inget krav. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet över hela apoteket därför ställer vi höga krav på att du kan arbeta såväl självständigt som i samarbete med andra.
Din ansökan
Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Evelina Käll på tel. 070-1981539 eller evelina.kall@kronansapotek.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson från Unionen, mailagunilla.andersson@kronansapotek.se
och facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9702312