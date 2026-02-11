Apotekstekniker till Kronans Apotek i Heby
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Heby Visa alla apotekarjobb i Heby
2026-02-11
Välkommen till vår värld!
Vår vision är en värld som mår bra - och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig.
Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker både oss och våra kunder. Med fokus på både här och nu, och på framtiden, bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra.
Nu söker vi en engagerad apotekstekniker till Kronans Apotek Heby - ett trivsamt och välfungerande landsortsapotek med stark lokal förankring.
Apoteket är strategiskt beläget intill Hebys stora vårdcentral med ett brett utbud av vårdverksamheter. Här finns bland annat distriktsläkare, distriktssköterska, barnmorska, sjukgymnast, dietist, psykolog, kurator och tandläkare - vilket ger oss ett naturligt och nära samarbete med vården och ett jämnt kundflöde.
Heby har dessutom goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg, och ligger nära Uppsala, Västerås, Enköping och Sala.Ett starkt team - både lokalt och i kluster
Hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av 3 farmaceuter och 1 apotekstekniker. Vi arbetar nära varandra i vardagen, stöttar varandra och värdesätter ett gott samarbete och en positiv stämning.
Vi ingår dessutom i ett kluster tillsammans med Kronans Apotek Nyby och Storvreta i Uppsala, vilket innebär att du också blir en del av ett större sammanhang. Här finns möjlighet till erfarenhetsutbyte, samarbete över apoteksgränserna och en bredare teamkänsla.
Fördelar med att arbeta på ett landsortsapotek
Att arbeta hos oss innebär:
Nära och personliga kundrelationer - många stamkunder
Stor andel äldre kunder där din rådgivning verkligen gör skillnad
Ett lugnare tempo än på större stadskapotek
Helhetsansvar och variation i arbetsuppgifterna
Tydlig teamkänsla och gott samarbete
Möjlighet att verkligen bli en del av lokalsamhället
Hos oss blir du inte "en i mängden" - du blir en viktig och uppskattad del av både teamet och orten.
Du blir vår expert på receptfria läkemedel och egenvårdssortimentet. Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar:
Rådgivning och försäljning av egenvårdsprodukter
Arbete med receptbelagda läkemedel utifrån din receptkompetens
Exponering och beställning av varor
Kassahantering och lagerhållning
Medverkan i kampanjer och kvalitetsarbete
Att tillsammans med teamet skapa en positiv kundupplevelse i varje möte
Du arbetar i ett kompetent och samarbetsinriktat team där vi stöttar varandra och har ett gott arbetsklimat.
Arbetstider som ger balans
Apoteket har mycket attraktiva öppettider:
Måndag-fredag 08:30-17:30
Stängt helger
Det innebär inga kvällar eller helgpass - en stor fördel för dig som värdesätter balans mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Du kommer att tillhöra apotekschef Sara Salars team.
Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9737654