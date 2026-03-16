Apotekstekniker till Kronans Apotek i Hällefors
2026-03-16
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Vi söker en driven och engagerad apotekstekniker till oss i Hällefors - är det du? Varmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Hällefors. Vårt apotek är beläget nära till bl.a. matbutiker, små affärer, bibliotek, grundskola/gymnasieskola och vårdcentral. Hällefors är en ort som är beläget i vackra Bergslagen, omgivet av skog och sjöar så för dig som gillar natur och friluftsliv så är det helt rätt ställe för dig. Hos oss har vi många återkommande kunder, vilket vi tycker är extra roligt! Våra kunder hämtar både receptbelagd medicin och/eller handlar egenvård. Du kommer ingå i ett härligt team som idag består av två farmaceuter, två apotekstekniker samt en säljare som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklassDet dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån att erbjuda bästa möjliga rådgivning och försäljning av egenvårdsprodukter likväl det receptbelagda - med din receptkompetens. I din roll ingår också följande arbetsuppgifter:
- Jobba med exponering och beställning av varor.
- Kassahantering och lagerhållning.
- Utveckling av kampanjarbete och kvalité.
- Skapa delaktighet inom apoteket och verka för en god gruppdynamik med teamet där ni tillsammans skapar kundupplevelser i världsklass.
Apoteket är öppet 09.00-18.00 på vardagar och stängt lördag och söndag. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid/deltid och du kommer tillhöra apotekschef Cecilia Jansson Tuomis team. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/
Kronans Apotek Jobbnummer
9801048