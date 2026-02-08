Apotekstekniker till Kronans Apotek i Göeborg
2026-02-08
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekstekniker för Kronans Apotek i Askim
Vi söker efter dig som vill ta dig an rollen som apotekstekniker. Hos oss får du arbeta med ett härligt team som består av 5 farmaceuter och 3 egenvårdsrådgivare som gemensamt tar stort ansvar för apoteket, strävar efter hälsosam stämning och skapar kundupplevelser i världsklass. Apoteket är beläget i Sisjö centrum med ett strategiskt läge där det finns ett brett utbud av butiker och verksamheter. Sisjö centrum är en av de mest expansiva områden med 8 handelshus. Här finns det alltifrån matbutiker till inrednings-och modebutiker och vårdcentral. Vi har en bred kundgrupp, vilket innebär att vi hjälper både barnfamiljer och äldre samt egenvårds-och receptkunder. Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från rådgivning och försäljning av egenvårdsprodukter till arbete med receptbelagda läkemedel utifrån din receptkompetens. I din roll ingår även följande arbetsuppgifter:
- Arbeta med exponering och beställning av varor.
- Ansvara för kassahantering och lagerhållning.
- Bidra till utveckling av kampanjer och kvalitetsarbete.
Apoteket är öppet vardagar 09.00-19.00, lördagar 10.00-16.00 samt söndagar 11.00-15.00. Anställningen inleds med provanställning på heltid eller deltid, med möjlighet till tillsvidare anställning. Start enligt överenskommelse dock senast i maj månad.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV och personligt brev.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
