Apotekstekniker till Kronans Apotek i Flen
Kronans Apotek AB / Chefsjobb / Flen Visa alla chefsjobb i Flen
2026-06-25
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
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, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige
Välkommen till vår värld! 👑 Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra! 🌍🧡🚀
Din roll som apotekstekniker för Kronans Apotek i Flen
Varmt välkommen till oss på Kronans Apotek i Flen! Hos oss välkomnas du till ett fräscht apotek som ligger centralt i Flen med gångavstånd till tågstationen, restauranger och Thuleparken. Du kommer att få jobba med ett gäng som gemensamt tar ansvar för apoteket och skapar en kundupplevelse i världsklass👑
Som apotekstekniker hos oss kan vi med andra ord lova dig att du kommer att ha en rolig och omväxlande vardag, då jobbet innefattar allt från rådgivning och försäljning av läkemedel-och egenvårdsprodukter, lagerhållning, kampanjarbete till kvalitét. Men framförallt kommer du att jobba med att erbjuda bästa möjliga kundrådgivning och en upplevelse i världsklass till våra kunder ✨
Apoteket är öppet 09:00-18:00 på vardagar, 09:00-14:00på lördagar och stängt på söndagar.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på omfattning heltid/deltid med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål. På apoteket hjälps vi alla åt med det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trevlig, välmående och trygg arbetsmiljö där vi växer, har roligt och delar med oss av våra framgångar. Till vår hjälp finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Diana Zoicas tel. 072-050 31 92 eller mail adress diana.zoicas@kronansapotek.se
Varmt välkommen med din ansökan! 😊
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.seal
ternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.sesa
mt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
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Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
603 31 FLEN Jobbnummer
9979853