Apotekstekniker till Kronans Apotek i Boden
2025-12-22
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekstekniker hos Kronans Apotek i Boden
Vill du ha en roll där din servicekänsla, ditt engagemang och din kunskap verkligen gör skillnad - varje dag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad och positiv apotekstekniker eller egenvårdsrådgivare till vårt apotek på Ugglegatan i Boden. Hos oss blir du vår expert på receptfria läkemedel och egenvård - och ett av apotekets viktigaste ansikten utåt mot våra kunder.
Apoteket ligger i ett levande område med närhet till butiker, bostäder och restauranger, och vi möter dagligen kunder i alla åldrar. Du blir en del av ett härligt och sammansvetsat team bestående av 4 farmaceuter, 1 apotekstekniker och 2 säljare/rådgivare. Tillsammans tar vi stort ansvar, stöttar varandra och skapar kundupplevelser i världsklass.
Vad du kommer att göra
Ditt arbete är varierat, socialt och utvecklande. Du kombinerar rådgivning, försäljning och struktur - alltid med kunden i fokus. I rollen kommer du bland annat att:
Ge professionell rådgivning och sälja egenvårdsprodukter
Arbeta med receptbelagda läkemedel utifrån din receptkompetens
Ansvara för exponering, beställning och lagerhållning
Arbeta i kassa och bidra till ett smidigt kundflöde
Delta i och utveckla kampanjarbete samt kvalitet
Skapa delaktighet och stark teamkänsla där ni tillsammans levererar service i toppklass
Praktisk information
Öppettider: vardagar 9-19, lördagar 10-15
Anställning: tillsvidare, heltid
Start: enligt överenskommelse
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta inte, sök redan idag!
Vill du vara en del av ett apotek där arbetsglädje, samarbete och kundfokus står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi söker dig som är apotekstekniker med apoteksteknikerutbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande. För att trivas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder till god läkemedelsanvändning och bättre hälsa. Vi tror också att du trivs som bäst när du är en del av ett engagerat team som arbetar mot gemensamma mål. På apoteket stöttar vi varandra i det dagliga arbetet och tillsammans skapar vi en trivsam, hållbar och trygg arbetsmiljö där vi utvecklas, har roligt och gläds åt våra framgångar. Till stöd finns en stark region och serviceorganisation samt kollegor över hela landet.
Din ansökanOm detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta apotekschef Maria Brännström tel. 070-6022072.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Gunilla Andersson på Unionen via gunilla.andersson@kronansapotek.se
, Verdi Sawma på Unionen via verdi.sawma@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
