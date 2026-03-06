Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Välsviken

Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Karlstad
2026-03-06


Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.

Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är en grupp på 7 farmaceuter, 2 apotekstekniker och en apoteksassistent.

Vi är belägna i samma byggnad som ICA Maxi och handeslområdet Välsviken. Vi har även Karlstads Universitet nära beläget till oss.

Våra kunder är allt ifrån glada pensionärer, barnfamiljer och studenter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.

Vi har öppet 08-22 vardagar och helger.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat

Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov

Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen

Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!

På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Kontaktperson: lova.bergenbrink@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!

Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Apotek Hjärtat AB (org.nr 556773-8249)
656 39  KARLSTAD

Arbetsplats
Farmaceut till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Välsviken, Karlstad

Jobbnummer
9780701

