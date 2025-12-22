Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Universitetsjukhuset Södra entrén
Välkommen till vårt fina Apotek i Hjärtat av Linköping.
På Universitetssjukhuset har vi två Apotek Hjärtat, ett vid Norra entrén och ett vid Södra entrén och våra öppettider på Apotek Hjärtat Södra entrén är vardagar 09:00-18:00 och stängt helger.
Vi har även ett fint och nära samarbete med våra övriga Apotek Hjärtan i regionen och hjälper självklart till när behov finns.
För mig som chef, är det viktigt med teamkänsla, gemenskap och att ha roligt och få utvecklas på jobbet och här har du nu chansen med ett varierat och spännande arbete.
Vi har nu ett behov av att utöka vårt team och söker en apotekstekniker som vill varva sitt arbete hos oss med att jobba med medicinsk syrgas som vi hanterar beställning av samt dels rådgivning och arbetet i egenvården.
Vi söker en flexibel och engagerad kollega som kan ta egna initiativ men som också kan behålla lugnet och vara stresstålig. En blivande kollega som brinner för kundmötet för att kunna hjälpa våra kunder, så de känner sig omhändertagna och välkomnande.
På vårt pulserande apotek är våra kunder allt ifrån familjer och pensionärer som bor i vår närhet, patienter som varit inlagda eller sökt akut sjukvård men även personal då Universitetssjukhuset är en av Linköpings största arbetsplats.
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Hel- eller deltid kan diskuteras.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 260118
Kontaktperson: Emelie Bremeremelie.bremer@apotekhjartat.se
0702926286
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
581 85 LINKÖPING
Apotek Hjärtat Universitetssjukhuset, Linköping
9661223