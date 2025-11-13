Apotekstekniker till Apotek Hjärtat, Nordstan Göteborg
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - Enhetschefen Neda Westlund berättar:
Välkommen till Apotek Hjärtat i Nordstan - mitt i centrala Göteborg!
Vi är ett sammansvetsat team som värnar om både våra kunder och varandra. Med generösa öppettider och ett stundtals högt tempo söker vi dig som trivs med att ha flera bollar i luften och som brinner för kundmöten.
Som Apotekstekniker blir ditt fokus kundservice, egenvårdsrådgivning, varuhantering, kassahantering och att skapa en positiv upplevelse i vårt apotek. Du arbetar nära ett stort team av apotekstekniker och farmaceuter, samt att din närmaste chef är säljchef jag, Neda Westlund.
För mig som chef är ett varmt och professionellt kundbemötande viktigt. Fin kundservice och rådgivning med omtanke är prioritet i vårat arbetslag. Våra kunder varierar, från morgonens första till kvällens sista, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Vi har öppet alla vardagar 07:00-22:00 och helger 08:00-22:00, vilket ger stor variation i arbetet och möjlighet att möta många olika kunder och kundbehov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som farmaceut. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Kontaktperson: Neda Westlund, neda.westlund@apotekhjartat.se
