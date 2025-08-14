Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Nacka Forum
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Nacka
2025-08-14
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi söker i dagsläget en Apotekstekniker
Vi är ett härligt team på sex kunniga medarbetare i ett stort och välbesökt apotek, perfekt placerat med högt kundflöde från morgon till kväll. Våra öppettider - vardagar 10-20, lördagar 10-18 och söndagar 11-18 - ger flexibilitet och möjlighet till variation i arbetstider. Apoteket ligger på plan 2 i ett av Sveriges största och mest moderna köpcenter, med goda pendlingsmöjligheter och flertalet busslinjer som stannar precis utanför. Personalparkering i garaget finns för dig som kör bil.
För mig som chef är det viktigt att du vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till dina kollegors utveckling genom nya idéer och perspektiv. Viktiga egenskaper hos dig är flexibilitet, samarbetsvilja, självständighet, kvalitetstänk och en förmåga att fatta egna beslut.
Våra kunder är en bred målgrupp - från unga och barnfamiljer till pensionärer, och vi hanterar även många djurrecept. Öppettiderna ger flexibilitet i din vardag. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas, och tillträde sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Kontaktperson: Kontaktperson: Hailu Adala, hailu.adala@apotekhjartat.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
131 53 NACKA Arbetsplats
Apotek Hjärtat Nacka Forum Jobbnummer
9459191