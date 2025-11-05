Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Kronoparken Umeå
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Umeå Visa alla apotekarjobb i Umeå
2025-11-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Frida berättar
Vi är ett engagerat team bestående av 4 farmaceuter och 3 egenvårdare. Två av farmaceuterna är fasta i personalgruppen och två arbetar hos oss just nu genom inlån - vilket ger oss ett härligt inflöde av nya perspektiv och erfarenheter. Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsmiljö och en varm atmosfär som gör att våra kunder gärna återkommer.
Vi ligger placerade i entrén på ICA Kvantum Kronoparken och har öppet måndag-fredag 8-20, lördag-söndag 10-18.
Hos oss finns det möjlighet att ta rollen som säljansvarig eller varuansvarig:
Om jobbet som säljansvarig på Hjärtat
I rollen som säljansvarig ansvarar du för att driva försäljningsökning av handelsvaror och receptfria läkemedel på ditt apotek. Tillsammans med din apotekschef optimerar du Hjärtats kampanjer och säljaktiviteter. Rollen som säljansvarig innebär även att du tar initiativ till aktiviteter och övningar som främjar försäljning, exempelvis tävlingar och kampanjuppföljningar. Din uppgift är att coacha dina kollegor i exempelvis kundbemötande, försäljning och rådgivning!
Om jobbet som Varuansvarig apotekstekniker på Hjärtat
I rollen som varuansvarig ansvarar du för att lagerhållningen är optimal och att lagerekonomi och rutiner följer uppsatta mål. Du ansvarar för att den dagliga varuhanteringen följer Hjärtats rutiner och ser till att hålla ett optimalt lager per månad. När behov uppstår utbildar du dina kollegor i de rutiner som rör varuhantering.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Kontaktperson: Frida Uusitalo Kemi, 0761124571
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
903 61 UMEÅ Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Kronoparken Umeå Jobbnummer
9589205