Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Kallhälls centrum, vikariat
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till ett väletablerat och uppskattat apotek mitt i Kallhäll centrum - perfekt beläget med ett jämnt och högt kundflöde. Här möter du en varm och positiv arbetsmiljö där fem kunniga och glada kollegor arbetar tätt tillsammans för att ge varje kund bästa möjliga upplevelse.
Hos oss blir du en viktig del av ett team där samarbetet står i fokus. Vi söker en engagerad och serviceinriktad farmaceut som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang i både kundmöten och apotekets utveckling. Du får arbeta i en trygg och välfungerande verksamhet där vi stöttar varandra och har nära till skratt.
Tjänsten är ett vikariat på heltid 1 år med startdatum enligt överenskommelse.
Öppettider: Vardagar: 08:30-18 Lördagar: 10-15 Söndagar: Stängt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: zohaa.salman@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249) Arbetsplats
Apotek Hjärtat Kallhälls centrum Jobbnummer
9820351