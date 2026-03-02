Apotekstekniker till Apotek Hjärtat ICA Maxi Torslanda
2026-03-02
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar:
Nu söker vi dig som är färdig apotekstekniker och vill vara en del av vårat härliga och sammansvetsande gäng.
Du är engagerad, positiv, kundmedveten och briner för att arbeta tillsammans med kollegorna i teamet mot våra gemensamma mål.
Vi sätter ett stort värde i att du är intresserad av helheten i vårt utbud och omsorg för kunden, att god rådgivning i samband med kassaarbete även inkluderar omsorgsfull försäljning av vårt egenvårdssortiment som kompletterar kundens möjlighet till ett bättre välmående och en bättre behandling.
Apoteket på Ica Maxi Torslanda kännetecknas av ett team med vinnaranda och kunden förväntar sig snabb och profetionell service. Vi är ett gäng på 7 farmaceuter och 2 apotekstekniker som nu söker en ny kollega.
Min Doktor ligger vägg i vägg och apoteket är ombyggt till vårt senaste koncept.
Vi har öppet 07:00-22:00 alla dagar
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Kontaktperson: Gabriel Albu
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
