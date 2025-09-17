Apotekstekniker till Apotek Hjärtat ICA Maxi Stenhagen
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2025-09-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till vårt apotek hos ICA Maxi Stenhagen!
Just nu söker vi en apotekstekniker till vårt team. Vi är en sammansvetsad grupp bestående av 7 farmaceuter och 4 apotekstekniker som arbetar tillsammans för att erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen. Med generösa öppettider, alla dagar i veckan från kl. 08:00 till kl. 22:00, strävar vi efter att vara tillgängliga när våra kunder behöver oss som mest.
På vårt apotek här på ICA Maxi Stenhagen i Uppsala är du inte bara en del av ett team, utan också en del av en familj. Vi stöttar och hjälper varandra och delar med oss av våra kunskaper för att gemensamt växa och utvecklas.
Som chef för detta fantastiska team är det viktigt för mig att vi trivs och har roligt tillsammans, både med våra kollegor och våra kunder. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundernas förväntningar och har en kultur där vi värdesätter samarbete och god kommunikation.
Om du älskar variation och att arbeta i ett fartfyllt tempo, då är detta jobbet för dig! Vi erbjuder flexibla arbetstider och en möjlighet att möta och hjälpa våra lojala kunder, från barnfamiljer till äldre och djurägare som uppskattar vår omtänksamma service.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som apotekstekniker. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Kontaktperson:
Hangama chakari Tel. 0767201084
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
752 67 UPPSALA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Maxi Stenhagen Jobbnummer
9513740