Apotekstekniker till Apotek Hjärtat, ICA Kvantum Värnamo
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården. I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vårt team består i nuläget av sex farmaceuter, två apotekstekniker och en egenvårdsrådgivare men i sommar är det dags för en av våra apotekstekniker att gå i pension. Kanske är det just du som vi söker istället?
För mig som chef är det viktigt att du har ett stort kundfokus och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du har ett genuint servicetänk och drivs av en vilja att hjälpa både kunder och kollegor. Du inser värdet av dina kollegor och förstår att det är vi tillsammans som ett lag som skapar en trivsam arbetsmiljö som gör att det är roligt att gå till jobbet.
Våra kunder är ofta stamkunder som uppskattar närheten till ICA, våra öppettider och inte minst ett fint bemötande och god service. På kvällar och helger möter vi ofta jourkunder som nyss fått recept utskrivna eller som akut behöver något ur vårt receptfria sortiment. Vi erbjuder även blodtrycksmätning och öronhåltagning och det är tjänster som vi gärna ser att du vill jobba med.
Våra öppettider är 8-20 på vardagar, 11-16 på lördagar, söndagar och övriga helgdagar. Detta uppskattas av våra besökare och erbjuder dig som medarbetare ett flexibelt schema med varierande arbetstider. Önskar du din Ob-ersättning i tid kan du jobba färre timmar och ändå behålla din månadslön.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Kontaktperson: Sara Torebrand, sara.torebrand@apotekhjartat.se
, tel. 072-503 93 22
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
331 42 VÄRNAMO Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Värnamo Jobbnummer
9940853