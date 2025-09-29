Apotekstekniker till Apotek Hjärtat ICA Kvantum Teleborg, Växjö
2025-09-29
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar:
Apoteket ligger precis utanför entren till ICA Kvantum. Vi har öppet vardagar 8-20 och helger 9-18 vilket gör att det finns stora möjligheter till varierande arbetstider som passar just dig. Nu letar vi efter en driven apotekstekniker som brinner för försäljning. För rätt person finns också möjligheten att axla ansvaret som säljansvarig där du stöttar och coachar dina kollegor att driva försäljning på apoteket.
För mig som chef är det viktigt att du kan jobba i team, att kunderna känner sig välkomnade och väl omhändertagna på vårt apotek. Du sätter alltid kundmötet i första hand och vill erbjuda kundmöten i världsklass
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Kontaktperson: Hanna Homman hanna.homman@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
Framtidsvägen 5A
352 57 VÄXJÖ Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Teleborg, Växjö
