Apotekstekniker till Apotek hjärtat Farsta Centrum
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du utbildad apotekstekniker/Rådgivare och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker /rådgivare på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen Marika berättar
Varmt välkommen till vårt fina apotekhjärtat i Farsta Centrum.!
Vi är ett härligt team på 10 kollegor (7 farmaceuter + 3 tekniker) som trivs tillsammans och hjälper varandra i vardagen. Hos oss råder en positiv och stöttande kultur där vi har roligt samtidigt som vi levererar hög kvalitet till våra kunder.
Vi möter ett stort och varierat kundflöde – allt från våra trogna stammisar och barnfamiljer till kunder på språng och engagerade djurägare. Det gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Som chef värdesätter jag särskilt att du tycker om att arbeta i team, tar hand om våra kunder på ett varmt och professionellt sätt och alltid strävar efter att ge dem ett helhjärtat bemötande.
Våra öppettider är 9–20 vardagar, 10-18 lördagar, 11-17 söndagar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde sker enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Kontaktperson: Nasim Al-Maliki , Nasim.al.maliki@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Farstaplan 2 (visa karta
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123 47 FARSTA Arbetsplats
Apotek Hjärtat, Farsta Centrum Jobbnummer
9989364