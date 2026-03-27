Apotekstekniker till Apotek Hjärtat Danderyds Sjukhus
Är du utbildad apotekstekniker och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som apotekstekniker på Hjärtat
Som apotekstekniker på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång. Tjänsten är ett vikariat från den 1/4 till den 31/12, på heltid eller enligt överenskommelse.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många!
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Apotek Hjärtat på Danderyds Sjukhus är en trevlig arbetsplats med glada och trevliga kunder samt bra arbetstider mellan kl. 8-18 vardagar och kl. 10-15 helger!
Vi är 7 anställda med hög kompetens, professionell rådgivning och affärsmässighet. Tillsammans har vi bildat ett framgångsrikt team, som stödjer, samarbetar och uppmuntrar varandra till bästa kundmöten och en trivsam arbetsmiljö.
Våra kunder är lika varierande, ibland en kund med många läkemedel och ibland en
kärnfrisk sjukhuspersonal som tittar in för att se vad vi har för nytt i hyllorna. Vi har även ett nära samarbete med avdelningarna på sjukhuset och kontakten med sjukvården och vårdpersonalen är viktig för oss.
Apoteket ligger intill entréhallen på Danderyds Sjukhus med mycket bra buss- och tunnelbaneförbindelser, dessutom finns det personalparkering.
Våra öppettider är Mån-Fre 08:00-18:00, Lör-Sön 10:00-15:00.
Tjänsten är ett vikariat från den 1/4 till den 31/12. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad apotekstekniker. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren apotekstekniker och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: Senger Abdulrahman 0766973320
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
Mörbygårdsvägen 3 (visa karta
)
182 57 DANDERYD Arbetsplats
Apotek Hjärtat Danderyds Sjukhus Jobbnummer
9825301